Kovács Lívia tavaly döntött úgy, hogy pár négyzetméteres erkélyére palántákat tesz. Kosarába paprika- és paradicsompalánta került a piacon. – A cserepekbe nagyon szépen termettek tavaly is a növények, bízom benne, hogy idén is szedhetünk róla – mondta el a fiatal kaposvári lány, akit Pünkösdi János jó tanácsokkal is ellátott. A kaposvári nyugdíjas évtizedek óta termel palántát fóliájában. – Februárban vetettem el a magokat, fűtöttem is a fóliát, leginkább paprikát, paradicsomot, uborkát és padlizsánt hoztam – mutatta a palántákat. Megjegyezte: idén nagymértékben drágultak a magok, fóliák, vázak, táp­oldatok, ehhez képest a palánták nem sokkal kerülnek többe. – 250 forinttól indulnak az árak – mondta el az őstermelő. – Úgy látom, az idősebb vásárlóim mellett egyre több fiatal is kertészkedik otthon. Emlékszem, tíz éve az uborka kilóját 200 forintért adtam el, a napokban láttam, hogy 1390 forintért kínálják.

– Nagyon megdrágult minden zöldség és aki tud, próbál valamennyit megtermelni magának – mondta el Szalai Erzsébet kereskedő. Hozzátette: a szálas palánta 40–60 forintért is kapható, ezeket keresik a legtöbben az ára miatt.

– A hétvégén még délben is rengetegen jöttek palántáért, a paprika és a paradicsom továbbra is a sláger – mondta el Csongrádi Zoltánné. Hozzátette: tavaly 200–220-ért adta a palántát, idén 250 forintért. – A termeléshez szükséges anyagok nagymértékben drágultak és a minimálbér-emelés is egy pluszköltséget jelent, ennek ellenére a palánták ára mindössze alig ötven forinttal emelkedett – emelte ki a kereskedő.

Magyarországon csupán a lakosság 8,2 százaléka eszik naponta annyi zöldséget és gyümölcsöt, mint amennyit a WHO ajánl. A kutatások szerint a legtöbbet, éves szinten átlagosan 27-28 kiló burgonyát fogyasztunk, ezt követi a paradicsom-, paprika-, sárgarépa- és vöröshagyma-fogyasztás.