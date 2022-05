Ezt a hírt sokáig kitalációnak, álhírnek tartották, majd különböző magyarázatok születtek a kezdeményezéssel kapcsolatban. Aztán kiderült: Potocskáné Kőrösi Anita siófoki irodájából kezdeményezett videohívást az ukrán elnökkel Márki-Zay Péter, ám ez meghiúsult egy állítólagos kijevi rakétatámadás miatt.

Több lapban is olvasható volt, hogy a Telex az ellenzéki kampány összeomlásáról szóló cikkében a Direkt36 értesüléseire hivatkozva arról is ír: az ellenzéki miniszterelnök-jelölt az ellenzéki előválasztást a siófoki választókerületben megnyerő jobbikos képviselő, Potocskáné Kőrösi Anita irodájából tervezte indítani azt a videóhívást, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kezdeményeztek. Kiderült ugyanis, hogy az ellenzék központi kampánystábjának több tagja is Márki-Zay Péterrel volt március 27-én Siófokon. A stáb állítólag akkor azt szerette volna, hogy Márki-Zay a videohívás során többek között azt is közölje majd Zelenszkijjel, hogy ő mégsem küldene magyar katonákat Ukrajnába.

Potocskáné, a Jobbik akkori somogyi országgyűlési képviselője - mint ahogy beszámoltunk róla - egy március 12-i ádándi fórumon magyarázkodott a magyar katonák Ukrajnába való küldésével kapcsolatban, ráadásuló azt találta mondani: "Nem a gyerekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO-szerződés szerinti sorá... vagy milyen... hadköteles... hivatásos katonát, akinek ez a dolga" .

Potocskáné, aki jelenleg nem országgyűlési képviselő, de a Jobbik elnökhelyettese most kérdésünkre a Márki-Zay-Zelenszkij-féle tervezett beszélgetésről azt mondta: fogalma sem volt, hogy emiatt kérték el az irodáját. Mint mondta: március 27-én, az az ellenzék országos kampányzárója után az irodájában megbeszélést folytatott az ellenzéki miniszterelnök-jelölttel, amikor Márki-Zay sajtósa jelezte neki, hogy be kell fejezniük, mert egy külföldi interjút terveztek, amelyhez az iroda biztosítását kérték tőle. – Azt, hogy ott mi hangzott el, megvalósult-e az interjú, azt nem tudom, mert én nem voltam jelen – írta megkeresésünkre Potocskáné Kőrösi Anita.

A Telex azt írta, hogy egy szűk szobát rendeztek be a háttérben egy EU-s, egy ukrán, és egy magyar zászlóval. A kapcsolás azonban meghiúsult, mert Zelenszkij apparátusa azt közölte, hogy Kijevben éppen egy rakétatámadás zajlik, így nem megoldható a hívás, mert a stábnak le kellett mennie az óvóhelyre. Másfél órával később a támadás még mindig tartott, így a hívás végül elmaradt.