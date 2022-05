Ahogy azt a megyei önkormányzat korábban jelezte, az elmúlt két évhez hasonlóan most sem iskolák pályázhatnak a vissza nem térítendő támogatásra. Ezúttal is feltétel, hogy a pályázó egynapos kirándulását Somogyba szervezze, a gyermek lakóhelyétől távolabb eső településre a nyári hónapokban vagy kora ősszel. A támogatási igény jelentkezési formanyomtatványon nyújtható be, amely letölthető a www.som-onkorm.hu honlap Pályázatok, felhívások menüpontjáról. A jelentkezések befogadása folyamatos, a beérkezés határideje június 15., míg a döntés a támogatás odaítéléséről június 20-ig történik meg.

A megye vállalkozásai 4 millió 145 ezer forinttal járultak hozzá a program folytatásához, így a Somogy Megyei Önkormányzat előreláthatólag 3-5000 forintos támogatást tud biztosítani gyermekenként. A program az elejétől kezdve nagy népszerűségnek örvendett, 2011 óta már 11 ezer 969 gyermek részesült támogatásban. Ez idő alatt népszerű úti cél volt a Balaton, a Szennai Skanzen, Kaszó, Mesztegnyő, a Zselici Csillagpark, a patcai Katica Tanya, a Peteshalmi Vidrapark, de a Sziágyi Erdei Iskola is bekerült a kirándulások sorába.