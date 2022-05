Jelenleg közel kétszáz állatot gondoznak Kaposváron a Kutyatár Egyesület állatmenhelyén. A tavaszi időszakban özönlenek hozzájuk a babakutyák. Voltak olyan állatok, amelyeket a menhely előtt egy dobozba tettek ki. – A hozzánk bekerülő állatok szinte egyike sincs ivartalanítva – mondta el Boncz Edit, a Kutyatár Egyesület vezetője. – Mi csak ivartalanítás után adunk örökbe kutyát, kölyök esetében pedig későbbi kötelezettséget határozunk meg a szerződésben. Az állatvédők nehéz helyzetben vannak és nem tapasztalunk javulást.

– Számos lehetőség állt a gazdák rendelkezésére az elmúlt egy évben, hogy jelezzék az önkormányzatok felé, élnének a térítésmentesen elvégzendő ivartalanítás lehetőségével, de kevesen jelentkeztek – emelte ki Boncz Edit. Megjegyezte: a becslések szerint hazánkban a kutyák mintegy 10 százaléka ivartalanított. – Amíg ez az arány számottevően nem javul, addig nem várható áttörés a kóbor ebek, illetve az állatmenhelyeken és az ebrendészeti telepeken gazdára váró kutyák számában sem – mondta Boncz Edit.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a Magyar Falu Programban 44 somogyi település pályázott sikeresen ivartalanításra, oltásra és chipelésre. – Először felmértük az igényeket és több lakos jelezte, hogy szeretnének élni kedvencük ingyenes ivartalanítási lehetőségével – mondta el Molnár Balázs, Kéthely polgármestere. Hozzátette: a pályázaton 1,3 millió forintot nyertek kutyák és macskák ivartalanítására. – A leszerződött marcali állatorvoshoz vitték el a lakosok az állatokat, aki elvégezte a térintésmentes beavatkozást – jegyezte meg a polgármester. Kiemelte: éves szinten a településen több százezer forintot költenek a gyepmesteri szolgálatra, s bíznak benne, hogy egyre több gazda belátja, szükséges a problémás állatokat ivartalanítani.



Érkezik Kaposvárra is a mobil ivartalanító műtő

A Magyar Falu Program ivartalanítási akciójával nagyjából egy időben ivartalanítási programot indított a kóbor ebek számának csökkentéséért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is. A Nébih programjában a résztvevő területek kijelölése a rendelkezésre álló szakmai információk, például ebrendészeti adatok és tapasztalatok, civil szervezetek saját felmérései, visszajelzései alapján történt és történik. A Nébih által finanszírozott program keretében Somogyban csaknem negyven kutyát ivartalanítottak: Pusztakovácsiben harmincat a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben. Ezen kívül mentett ebeket ivartalanítottak Szentbalázson, Tengődön, Tabon, Somban és Karádon egyet-egyet, Kapolyon és Kányán kettőt-kettőt. A sorra kerülő térségekben minden esetben a Nébih a programba bevont állatorvosokon keresztül jelzi az önkormányzatok számára a lehetőséget a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb tervezése és maximális kihasználása érdekében, tájékoztatott a Nébih. Maguk a műtétek az egyes települések esetében a helyi/közeli állatorvosok bevonásával történnek. Az ivartalanítás mellett – szükség szerint – sor kerül a veszettség elleni védőoltás beadására, a mikrochippel történő megjelölésre, indokolt esetben utókezelésre. Elképzelhető, hogy a nyári időszakban a rendelkezésre álló keret kimerüléséig újabb ivartalanításra is sor kerül még a térségben,

A Máltai Szeretetszolgálat mobil ivartalanító állatorvosi műtője járja az országot. A Kutyatár Egyesülettel együttműködve a tervek szerint május végén, június elején Kaposvár szegregált részére is ellátogatnak. A térítésmentes ellátás keretében egyúttal kombinált oltást és az azonosításhoz szükséges chipet is megkapják az ellátásra behozott kutyák.