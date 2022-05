A Munkaadók és a Gyáriparosok Szövetsége úgy számol, hogy a cégek többségénél az idén már nem várható béremelés.

A kaposvári Privát-Hús Kft.-nél például május elsejével megközelítőleg tíz százalékkal emelték a béreket. A 250 embert foglakoztató cég tulajdonos-ügyvezető igazgatója, Ponekker László elmondta, az inflációkövetés volt a céljuk ezzel az intézkedéssel.



A Kometa 99 Zrt.-nél április elsejétől történt béremelés, ezt még nem kezdte ki az infláció, felelte érdeklődésünkre Prohászka Balázs ügyvezető igazgatóhelyettes. Az elmúlt két évben két béremelés is volt a vállalatnál, de nem zárkóznak el egy újabb elől sem, ám szerinte erről májusban még korai beszélni. A Kométánál ezer munkavállaló dolgozik, és a következő időszakban pár száz emberrel növelnék a létszámot.



Január elsejéig visszamenőleg volt érvényes az idei emelés, hangsúlyozta az év elején lezajlott bértárgyalások eredményét Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Somogy megyei vezetője. A megegyezés másik nagy eredményének azt tartja, hogy flexibilis volt a megállapodás, tehát a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó. Ennek megfelelően újra felvehetik a tárgyalások fonalát, ha a helyzet indokolja.



– Ha elszállna az infláció és nincs elég munkaerő, akkor azonnal leülünk és újra tárgyalunk a következő béremelésről – mondta a somogyi szakszervezeti vezető. – Azt is szem előtt tartjuk, hogy néhol az év végén a 13. havi fizetés is szóba kerüljön, ha a termelés megengedi. A munkába járás költségei is emelkedtek, ezért javaslattal éltünk az erre szolgáló kompenzáció miatt, ezt jelenleg több kaposvári cégnél vizsgálják.



A munkaadók helyzete sem egyszerű, vázolta fel Svajda József. Friss értesülése, hogy van elég megrendelésük a somogyi cégeknek, de a logisztikai összeköttetés több helyen szakadozik, a szállítás akadozhat. Félő, hogy a világpiacon emelkedő energiaárak tovább növelik az inflációt. A munkaerő megtartása továbbra is gondot okoz, mert a 35 év alatti nemzedék nem sokat teketóriázik, ha úgy ítéli meg, érdemes munkahelyet váltania. Csak az idősebb törzsgárda hűséges a munkáltatóhoz.





Fotó: Lang Róbert

Sok cég magától ajánlott kompenzációt



A Vasas Szakszervezeti Szövetség autóipari beszállítókkal kezdett el tárgyalni a következő béremelésről. Benke Norbert, a szakszervezet dél-dunántúli ügyvivője lapunknak elmondta, hogy júniusban leülnek a tárgyalóasztalhoz, mert a munkáltatók is látják, hogy az infláció az eddig elért béremelések mértékét utolérte. Olyan munkahelyeket említett, ahol kénytelenek voltak egy műszakba sűríteni a dolgozókat, hogy megtartsák a munkaerőt, de így a pótlékok hiánya miatt nem jelentkezett reálbér-növekedés. Tapasztalata szerint a vállalatok nagy része már készül az új bértárgyalásokra. Sok cég magától ajánlotta a kompenzációt, amellyel leginkább az ágazatot sújtó munkaerőhiányt szeretnék megfékezni. Benke Norbert hozzátette, hogy a nyár elején új helyzetet teremthet a kezdődő tárgyalások menetében, hogy a kormány feloldja-e a benzinárstopot.