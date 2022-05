Az emberiség meg akarja őrizni az életszínvonalát, de az erőforrásai fogynak. Ezt a kulcsproblémát csak intelligens tervezéssel lehet megoldani. Erre hivatott a mesterséges intelligencia, amely együttműködésre kényszeríti az embereket. A következő tíz évünk arról fog szólni, hogyan növelhetjük ezt az együttműködést, hogy hatékonyabbak legyünk.

– Ma még ipari társadalmi logikával gondolkodunk, de olyan jövőt képzelünk magunknak, ahol a mesterséges intelligencia megoldja a gondjainkat – mondta Rab Árpád.

– A történelemben az ember mindig a saját képére formálta a technológiát. Mindig mi formáljuk a jövőnket, tudatosan vagy akaratlanul. Ezért a következő tíz évünk arról kell hogy szóljon, nehogy kivegyék a kezünkből annak lehetőségét, hogy szabadon alakítsuk a jövőnket.



Japánban a túlsúlyos vagy idős embereknek már robotikai segítséget terveznek, hogy könnyebben mozoghassanak. A magyar vállalatok elenyésző részének van jövőstratégiája, és ez hátrány az egész közösségnek, mert a világ egyre inkább régiókban gondolkodik. Aki rendelkezik jövőstratégiával, az versenyelőnyhöz jut, magyarázta a jövőkutató, aki az elmúlt időszakban gyógyszergyártónak és kereskedelmi cégnek is kutatta a tendenciákat.



Megnőtt a jövőre irányuló érdeklődés, mert változik a világ, és erre a változásra igyekszünk felkészülni, érzékeltette a kutató. Minden, ami egészségügy, az trend lesz a következő évtizedben. Digitális környezetben tesztelhetik majd az orvosokat, és a személyre szabott orvoslással hazánkban akár 20 ezer ember életét is meg lehet majd menteni. A modellszámításokból valószínűsíthető, hogy a következő tíz évben újabb világjárvány üti fel a fejét, és feltehetően a sertésről fog átterjedni az emberre, és akár még a covidnál is súlyosabb lehet. Más kihívások előtt is állunk, tíz év múlva hazánk nyári átlaghőmérséklete 43 Celsius-fok lehet.



Önmagunkra érdemes figyelnünk



Azon üzleti ajánlórendszerek, amelyek most a digitális térben működnek, és meghatározzák, hogy mit fogunk vásárolni, a következő évtizedben erre alapozva megjelennek majd a fizikai térben is, állította Rab Árpád. Ebben a helyzetben több dolgot érdemes tenni, egyrészt az embereknek érdemes lenne megérteni a mesterséges intelligencia működését, hogy tudják használni. Másrészt minden szakma és társadalmi rendszer magának fejlesszen olyan mesterséges intelligenciát, amelyet használni szeretne. A jövő már megérkezett, hiszen mindenkinek a zsebében ott az okostelefon. A somogyi vállalkozásoknak azt tanácsolta a jövőkutató, hogy ne is a digitalizációra figyeljenek elsősorban, hanem önmagukra, mert nekik kell megfogalmazniuk az igényeiket, és hozzá szabni a technológiát.



