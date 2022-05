Fonyód Bekerült a Magyarországi top 100 étterem közé a Konyhám Stúdió 365 étterem. A fonyódi vendéglátó egységet tavaly év végén nyitotta meg Szikra Gabriella, akit meghívtak a Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálára, mert az előkelő 57. helyen végeztek. Új felfedezettek állhattak színpadra a magyar gasztronómia állócsillagai mellett a Dining Guide Év Étterme Gálán. Az Év étterme a Rumour by Rácz Jenő lett, a Restaurant Best of The Best díjat a Stand Étterem kapta. Különdíjat kapott a magyar Bocuse d’Or csapat az Év szakácsteljesítményéért.