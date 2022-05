– Kialakult egy támogatói körünk, amelyre a járvány és a háború alatt is számíthatunk, de újabb adományozókat most nagyon nehezen lehet találni – mondták lapunknak a Mélyben és Reményben Alapítvány munkatársai. – Amikor a múlt héten a Facebook-oldalukon kértünk segítséget, most először fordult elő, hogy semmilyen felajánlás nem érkezett – mondta Mohayné Farkas Ibolya, az alapítvány vezetője. – Biciklit vártunk volna a gyerekeknek, de nem érkezett reakció a kérésünkre. Talán kisebb az ingerküszöb vagy máshová mennek a támogatások. Az adományozók jó részét most az ukrán menekültek támogatása foglalkoztatja, pedig az áremelkedések a környezetünkben is nehéz helyzetbe hoznak sok családot. Remélem, hogy az emberek nem feledkeznek meg a köztünk élő szegényekről sem.

A Mélyben és Reményben Alapítvány 2010-ben alakult a mélyszegénységben élő családokért. Az alapítvány munkatársai szerint igazi változást csak a tartós és folyamatos segítséggel lehet elérni, és a támogatás nyomon követésével.

– Nem pénzzel segítünk, hanem adományokat viszünk a családoknak – mondják. – Hamar létrejött az a rendszer, hogy a gyerekeket megpróbáljuk olyan készségekhez, képességekhez juttatni, hogy picit többre jussanak, mint a szüleik. De ehhez a gyerekek és a családok akarata egyaránt szükséges.

Kaposvár peremterületén, a Cseri dűlőben, Kiskorpádon, Gigében és Rinyakovácsiban jelenleg 15 családban 90 embert támogatnak, köztük 50-60 közötti a gyerekek száma. Családgondozás keretében a 3 év alattiaknak játékokat visznek, az óvodásoknak fejlesztő foglalkozásokat tartanak, az iskolásokat korrepetálják. Az idén februártól ösztöndíjrendszert is indítottak.



Minden segítségnek örülnek. Fotó: Lang Róbert

Segítő kéz a menekülteknek is

Amellett, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet folytatja a kastélyosdombói programját Somogyban, és az ukrajnai menekültek számára egy nagyszabású gyűjtőakcióba fogtak. Három hónapra összesen egymilliárd forint értékű következő segélyprogramot jelentett be. Az átfogó segélyprogram keretében folytatják a segélyszállítmányok rendszeres indítását, havi 250 tonna segélyárut szállítanak majd Magyarországról Ukrajnába. A segélyszállítmányok továbbra is legnagyobb arányban tartós élelmiszereket tartalmaznak, kisebb részben higiéniai és gyermekápolási cikkeket. A segélyszervezet megkezdte a gyógyszersegélyezés előkészítését is, így hiánypótló gyógyszerekkel is kiegészülhetnek a szállítmányok. Kárpátalján hat járásban, mintegy száz helyszínen támogat menekülteket befogadóhelyeket és közösségeket, de a segélyprogram kiterjed Lemberg, Ivano-Frankivszk, Csernyivci, Dnyipro, Zaporizsje, Harkov, Poltava, Cserkaszi városokra, illetve azok térségére.