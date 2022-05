A szerencsén múlt, hogy mielőtt egy kaposfüredi család kedvence megette volna, észrevették az udvarukba bedobott kolbászcsalit, amely tele volt tűkkel. A napokban a közösségi oldalon hívták fel a figyelmet, hogy vigyázzanak kutyáikra, macskáikra a gazdik. A rémült kutyatulajdonos bejegyzését csaknem ötszázan megosztották. Azt írták: mivel kamera működik a házuk előtt, így rögzítette az eseményeket és feljelentést is tesznek a rendőrségen. – Felháborítónak tartom, hogy ártani akarnak egy állatnak, mióta olvastam a bejegyzést, nem engedem a kertben előre a kutyát és már megrendeltük a kamerákat is – mondta el a közelben lakó nyugdíjas.

Garamvölgyi Rita, kaposvári állatorvos kiemelte: ha nem veszik időben észre, hogy a kutya éles tárgyat evett és azonnal nem kapnak állatorvosi segítséget a kedvencük belehal sérüléseibe. – Az eledel gyorsan lejut a gyomorba és általában itt károsítja a beleket, szükség van azonnali röntgen vizsgálatra, hogy tudjuk a szúró eszköz elhelyezkedését és hasüregi műtéttel el kell távolítani – tette hozzá az állatorvos.

Még kitartó neveléssel sem lehet biztonsággal leszoktatni kedvencünket arról, hogy idegen falatokat fogadjon el. Fotó: illusztráció

Elmondta azt is, hogy sajnos többször találkoztak már mérgezéssel vagy otthoni balesetekkel, mikor a kutya mérget, vegyszert evett. – Fagyállós piskóta esetében is azonnal beavatkozásra van szükség, mert hamar bekövetkezik a vesefunkció zavar, továbbá nagyon káros, ha gyomirtó szert, vagy patkánymérget eszik kedvencünk, utóbbinál véralvadási problémák következnek be – jegyezte meg Garamvölgyi Rita.



Elzárás és a kamera a biztonságért

– A talált élelem esetében annyira erős lehet a kutya táplálkozási ösztöne, hogy hatékony gátlást tanítással sem tudunk kiépíteni nála – mondta el Skrek Roland, kaposvári kutyakiképző. Hozzátette: az élelem megtagadására rávezető hagyományos gyakorlatok tapasztalata szerint felesleges gátlást és frusztrációt alakíthatnak ki a kutya viselkedésében. – Igaz olyan szintig is el lehet juttatni egy kutyát, hogy a rántott csirkecombot sem fogadja el a fent említett frusztrációt okozó gátló ingerek hatására, azonban ezeket a gátló ingereket amiket tanítással próbálunk beépíteni a kutya viselkedésébe általában az erős táplálkozási ösztön felülírja – jegyezte meg Skrek Roland. Hozzátette: az élelem megtagadó gyakorlatokat kiképzőként nem javasolja. Megjegyezte: a fokozott figyelem, a kamerarendszer segítheti a kedvenceink biztonságát és érdemes, ha lehet hátsó udvarba zárni, ahová nem kerülhet bedobott eleség.