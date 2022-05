Az epertől piros, az újhagymától fehér, a palántáktól pedig a zöld szín dominált a napsütésben.

-Újrépa, újzöldség, zöldborsó, újburgonya, újkáposzta. Levesnek és petrezselymes krumplinak, valamint káposztasalátának viszik a felsoroltakat szinte egységcsomagként, a hétvégi ebédhez – mutatott végig portékáján Csík Gyöngyi, aki újdonságként a főzőhagymára, és a sárga újburgonyára is felhívta a figyelmet. Sláger volt a saláta is.

– Milyen szép ez a saláta, milyen fajta? – kérdezte az egyik vásárló Novák Ferencné standjánál.

– Csak Lolo salátaként ismerem, szép fodros a széle – tájékoztatta vevőjét a kofa, aki négyszáz forintért adta a fodros szélű salátát. Sokan nézelődtek a palántaárusok standjainál is, válogatva a legkülönfélébb fajták között.

– Tök, dinnye, minden féle palántát visznek, próbálkoznak ültetni a drágulások miatt – mondta Szalai Erzsébet, aki palántákat kínált a pénteki forgatagban.

– Bíznak benne az emberek, hogy olyan lesz az időjárás, ami megtámogatja őket, és lesz termésük – mondta Csongrádi Zoltánné is, miközben vásárlóját is kiszolgálta.

– Ötöt kérek a korai paradicsomból, fontos, hogy legyen a kis konyhakertemben, mert az bio – magyarázta paradicsompalánta beszerző körútját Tieger Lászlóné.

– Vannak olyan fajták, amelyek egy erkélyen is jól megélnek, és ellátja a családot – állapította meg Pünkösdi Jánosné, miközben a kis növénykéket rendezgette. A zöldség palánták mellett a színes virágok is felhívták magukra a figyelmet, az eladók szerint ugyanúgy vásárolják ezeket is, mert az emberek nem mondanak le a környezetük megszépítéséről.