– Kérem vegyen fel maszkot – utasította a robot azokat, akik szembenéztek a kamerával és nem viseltek maszkot a hétfői rendezvényen. Zárt térben már régóta nem kötelező eltakarni a szájat és az orrot, azonban amikor a KSZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium diákjai és informatika tanára megalkották az eszközt, még javában tombolt a koronavírus-járvány.

Szécsényi Máté, az iskola diákja érdeklődésünkre elmondta, három hónapig tökéletesítették az arcfelismerő robotot, amelyhez több régi, használaton kívüli alkatrészt is felhasználtak. Hozzátette, azért is jelentkezett korábban informatikai képzésre, hogy minél több eszköz működösét megismerje. Mészáros Róbert, az intézmény informatikus mérnök oktatója elmondta, az arcfelismerő robottal néhány héttel ezelőtt Szegeden, egy országos innovációs versenyen harmadik helyet értek el diákjaival.

Egy másik díjnyertes alkotást is bemutattak az eseményen. A vakvezető robot a KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikumban készült. Az eszköz magyar és angol nyelven is kommunikál és segít abban, hogy a vakok és gyengén látók eljussanak egyik helyről a másikba. A közgazos diákok egy olyan robotot is bemutattak, amelyik képes arra, hogy helyesen kirakja az összekevert Rubik-kockát. Ottjártunkkor ezt 23 lépésből, körülbelül másfél perc alatt teljesítette is az eszköz.