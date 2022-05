Az Illyés Gyula Általános Iskolában, Somogyjádon, és a település két pontján is le lehet adni a használt sütőolajat. Néhány héttel ezelőtt helyezték ki a négy, egyenként 240 literes sárga gyűjtőedényt. A környezettudatos kezdeményezést az iskola indította el a faluban. Bencze Bea, az intézmény igazgató-helyettese, a CseppetSem! program felelőse érdeklődésünkre elmondta, tavasszal keresték meg az iskolát, hogy csatlakozzanak a programhoz. Sokáig nem gondolkodtak, azonnal éltek a lehetőséggel, mert a környéken sehol sem lehet leadni a sütőolajat.



– Amellett, hogy ez egy szemléletformáló program, az iskola alapítványa is jól jár – fogalmazott Bencze Bea. – Minden leadott sütőolaj kilója után 25 forintot kap a Tanuló Ifjúságért Alapítvány. Az önkormányzat közelében és a családsegítő központnál található edényekből begyűjtött olajból származó bevételt is az iskolánk kapja meg, ezért biztatunk mindenkit, hogy adja le a használt olajat – hangsúlyozta az iskola igazgató-helyettese. Bencze Bea hozzátette, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre. Ruhát, papírt és elemet is gyűjtenek az iskolában. Utóbbi programban néhány napja 50 ezer forinthoz jutott az iskola.



Cserháti László, a CseppetSem! program vezetője elmondta, 2020 őszén indult el a szolgáltatás. Jelenleg az ország 1200 településen 2500 gyűjtőpontjuk van. A használt olaj egytizede biogázüzembe kerül és elektromos energiát állítanak elő belőle, a maradék kilencven százalékból a komáromi finomítóban készül biodízel-alapanyag.





Fotó: Kovács Tibor

Közhírré tennék a programjukat



Szemléletformáló konferenciát szervezett a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) Zamárdiban szerdán. Az esemény részeként a CseppetSem! programot is bemutatták a településvezetőknek, pedagógusoknak, a fenntarthatósággal foglalkozó szakembereknek és más érdeklődőknek. Lakatos Edina, a DRV szóvivője megkeresésünkre elmondta, a Széchenyi 2020 program keretében azért szervezték meg a konferenciát, hogy minél többen megismerjék a DRV környezetvédelmi tevékenységét. – A célunk az, hogy a környezettudatos magatartást és a takarékos, valamint a felelős víz- és csatornahasználatot népszerűsítsük – hangsúlyozta Lakatos Edina. A szóvivő hozzátette, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a DRV környezetvédelmi programjairól halljanak az emberek és felhívják a figyelmet a vízbázis védelemre.