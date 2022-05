Az elmúlt évek tapasztalata, hogy egyre többen töltik a szabadidejüket a Balatonnál. – A koronavírus-járvány kezdete óta átalakultak a fogyasztási szokások és ez igaz a turizmusra is – mondta Hidvégi József, polgármester. Sokkal többen választják a Balatont, mert jobban meggondolják, hogy külföldre utazzanak. Ez már az elmúlt két évben is így volt és idén is erre számítunk – tette hozzá a városvezető.

A megnövekedett igényekhez pedig az infrastruktúrának is igazodnia kell, hogy elbírja a tömeget és megfelelő színvonalú szolgáltatást kapjanak a vendégek. Ezért tavaly a fonyódi magánszálláshely-szolgáltatók is pályáztak az egymillió forintos szobafelújítási támogatásra. A pályázati forrást a városban 550 magánszálláshely-kiadó vette igénybe. Ezzel minőségi fejlődés ment végbe a város szálláshelyein.

Ugyancsak az infrastruktúra fejlesztését szolgálja, hogy újra pályázati lehetőség nyílt a Magyar Turisztikai Ügynökség jóvoltából strandok fejlesztésére. – Most 180 millió forintot nyertünk, amelyből mind a hat strandunkon tudunk fejleszteni – emelte ki Hidvégi József. Korábban már összesen több mint 1 milliárd forintnyi pályázati forrást fordíthattunk strandfejlesztésre, így jelentős változásokat tudtunk megvalósítani. A most odaítélt forrásból gyakorlatilag a befejező fejlesztés valósul meg – mondta a polgármester.

Az Árpád parton lévő két vizesblokk már kevésnek bizonyult, ezért egy harmadikat kell építeni. A többi strandon környezetrendezést hajtanak végre, sétányokat alakítanak ki, újítanak meg és a még nagyobb kényelem érdekében utcai bútorokat helyeznek ki. A városi strandon, ahol az elmúlt időszakban egy vízisport-centrumot alakítottak ki, a part menti sétányt is megújítják a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott forintokból. A régi bódékat is elbontják, hogy egy teljesen új környezetet alakíthassanak ki.

A fejlesztések sorának még itt nincs vége, hiszen a városi strandon egy másik pályázati forrásból egy újabb kajak-kenu tárolót építenek, ezáltal egy modern vízisport-telep alakul ki a part mellett az aktív pihenés szerelmeseinek legnagyobb örömére.

A strandfejlesztéseket már a napokban megkezdik Fonyódon. Nem tartanak attól, hogy a munkálatok akadályoznák a pihenést, hiszen nem egész strandokat érintenek a fejlesztések, és egy részük eszközbeszerzés. Hidvégi József azt is elmondta: az első vízi lejárók a strandokon május 1-én kerülnek helyükre, a többit a szezonkezdetkor, vagyis június 15-én teszik vízbe.



Lezárult a közbeszerzési eljárás és megvannak a kivitelezők is, így a Bartók Béla utcai sétány rég várt felújítása megkezdődhet. A munkálatok év végéig tartanak majd, de ezek végeztével bárki kulturált és szép környezetben csodálhatja meg a páratlan balatoni panorámát a Szaplonczay-sétányról.