A polgármester a koronavírus-járványra és a szomszédban zajló háborúra utalva azt mondta, fontos, hogy a gyerekek ne veszélyes helyként tekintsenek a térségre és a világra, hanem olyan otthonként, ahol megvalósíthatják mindazt, ami érdekli őket. – Otthonként, ahol nemcsak remélni, de látni és tervezni is lehet a jövőt. Ahol van értelme tanulni és dolgozni, és ahol öröm családot alapítani egy erős és büszke közösség alkotó részének lenni – hangsúlyozta Szita Károly. – Azt kérem, amit eddig is tettem és tettek önök is, hogy továbbra is mindenkor a gyermekeink legyenek a figyelmünk középpontjában. Egy pillanatra se mondjunk le annak a lehetőségéről, hogy szeretettel és odafigyeléssel képesek lehetünk egy jobb világot teremteni – mondta beszéde végén a polgármester.

Gyémánt díszdiplomát is kiosztottak

Egytucatnyi kategóriában vehettek át díjat a pedagógusok szerdán. Polgármesteri dicsérő oklevelet eredményes pedagógiai munkáért és pedagógiai tevékenységet segítő munkáért adományoztak több kaposvári óvónőnek, tanárnak, tanítónak, gyógypedagógusnak és más köznevelési dolgozónak. Polgármesteri elismerő oklevelet és miniszteri elismerő oklevelet is adományoztak kiemelkedő szakmai tevékenységért, de pedagógus szolgálati emlékérmet is kiosztottak, valamint a tehetséggondozó munkát is elismerték. Gelencsér Zoltánné 60 évvel ezelőtt szerzett diplomát, ő gyémánt díszdiplomát vehetett át a pedagógus napon.

