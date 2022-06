A szervezet 50 éves jubileumi küldöttgyűlést tartott, ahol Bozsokiné Tánczos Éva számviteli ügyintéző a Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének elismerését, az Otthonunkért kitüntetést vette át.

– A hetvenes években nem volt számítógépünk, mobilunk, a jó szakembereket mégis mindig megtaláltuk – mondta Ács Sándor, az Otthon lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója. – Csőtörés, dugulás, meghibásodott folyosói világítás vagy kaputelefon, egy nagy épületben bármikor baj lehet. S nem mindegy, hogy aznap jön a szakember vagy esetleg másfél hét múlva toppan be. Szaktudás, szervezőkészség és találékonyság: ez alapkövetelmény ebben a munkában.

A Léva lakásszövetkezet napra pontosan 1972. június 16-án alakult meg. Kezdetben négy ház tartozott a közösséghez, kettő-kettő a Léva közben, illetve a Hegyi utcában, összesen 126 lakással. Később újabb változás történt, s 1978. május 31-től Kalinyin néven folytatták a munkát egészen 1992. június 10-ig. Ács Sándor azt mondta: ahogy a városban újabb házakat húztak fel, ezzel párhuzamosan egyre több feladat hárult a lakásszövetkezetre is.

– A Honvéd utca páratlan oldala 1974 környékén kezdett beépülni – mondta. – Az észak-nyugati városrészben számos nagy épület népesült be, s a terület rövid idő alatt jókora változáson ment át. Jelenleg tíz tízemeletes épület tartozik hozzánk, s a két kilenc, illetve 35 négyemeletesen kívül van egyemeletes házunk is. Az 1071 lakás alapterülete közel 54 300 négyzetméter.

Ács Sándor szerint ahol ennyi ember él, óhatatlanul előfordulhatnak kisebb súrlódások. Arra is emlékszik: egy idős asszony a ’80-as években a szomszéd fiú szemtelenségét tette szóvá. A gyerek nem köszönt neki, noha amikor éhes volt, még zsíros kenyeret is kent neki... Máskor egy lakó a megrepedt bejárati üvegajtó javítását kérte azonnal, míg az egyik tízemeletesben a megrongált kaputelefon miatt morgolódtak. – Készenlét és hatékony ügyintézés, az összes problémára igyekszünk megoldást találni – hangsúlyozta. – A lakásszövetkezetnél 1987 óta főállásban dolgozom, s örülök, hogy most már nem kell idegeskedni a beázások miatt. A tetőszigetelésre nagy figyelmet fordítottunk, s a következő időszakban is igyekszünk óvni, védeni az épületeket.



Kilenc házfelügyelő is segít nekik

– A legkisebb lakás 35 négyzetméteres, a legnagyobb 120 – mondta a 73 éves Ács Sándor. – Elég jól ismerem az épületeket s a lakókat, ha bármilyen kérés, kérdés van, rögtön a központunkhoz fordulhatnak. Hárman dolgozunk, s további kilenc házfelügyelő segíti a munkát.