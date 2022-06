Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is több szekcióban, tizenöt kisiskolás kápráztatta el tudományos felkészültségével a konferencia részvevőit. A gyermekek érdeklődési terület is nagyon színes volt, hisz több témával készültek a covid járvánnyal kapcsolatban, de hallgathattak az érdeklődők előadásokat a hangyák szaporításától, a sebességmérés fontosságán át a legkülönfélébb témákban.

A tudományos műhelyt Benczéné Dr. Fekete Andrea főszervező nyitotta meg. Beszédében kiemelte: nagyon örül neki, hogy immáron a hetedik alkalommal tudták megrendezni a gyerekeknek ezt a konferenciát. Külön öröm számára, hogy két olyan kisdiák is részt vesz a idei konferencián, akik az előző években is folyamatosan tartottak előadásokat, mondhatni „itt nőttek fel, velünk együtt”. Mint kiemelte: a karon végzett pedagógusok is tudatosan készítenek fel a konferenciára már gyerekeket.

Forrás: Lakos István

A szekciók zsűritagjai egyértelműen felkészültnek, és nagyon ügyesnek látták a kis tudósokat. Sokszor az életkorukat meghaladó előadásokat tartottak egy-egy kutatási témában. Ami újszerű volt, hogy most már a gyerekek többször javaslatokat is megfogalmaztak, hogyan lehetne megoldani egy-egy, a mindennapi életünket érintő problémát, legyen szó az online oktatásról, vagy a digitális megoldások egyéb alkalmazási formáiról az oktatásban. Képesek voltak a felnőttek figyelmét felhívni arra, hogyan lehetne egy kicsit jobb a világ.

– Nagy jelentősége van az ilyen konferenciának – mondta el Weimann Gáborné, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület alelnöke. – Hiszen egy új típusú szemlétet honosít meg az iskolák, a gyerekek, és a pedagógusok számára. Egy egész éven át tartó kutatási folyamatot kísér végig, ahol a tanuló szabadon választ magának témát, amivel tényleg szívesen foglalkozik, örömmel kutatja. Tervet készít, hipotéziseket állít fel, vizsgálódik, majd eredményekre jut. Aztán ezt a mentortanára segítségével egy kerek egésszé, komoly, konferencián bemutatható kerek egésszé rakja össze. Ezzel az évek alatt egy olyan kutatási jártasságra tesz szert, amivel megállja majd a helyét akár az egyetemi kutatásokban is.

A szervezők azt is elmondták, hogy a tanulók körében egyre népszerűbb az ilyenfajta kutató munka. Évről-évre egyre több iskola csatlakozik a kezdeményezéshez, és delegál kisdiákot a tudományos találkozóra.

Forrás: Lakos István

– Azt gondolom mindenki felkapta fejét, aki ma itt volt – összegezte Sárdi Péter, az egyesület elnöke. – A témaválasztás sokszínűsége, a gyerekek alapos kutatómunkája, és a mentortanárok odaadása, messze túlmutat a kötelező tanítás-tanulás folyamatán. Ezek a kisdiákok bebizonyították, hogy érdemes gyerekekkel foglalkozni, és hogy igazi értékek lehetnek a fiatalabb generációkban is.



A konferencián az előadók életkor és kutatási terület szerint szekciókba lettek sorolva, így több előadás is elhangozhatott szerda délelőtt. Az alsós gyerekek témaválasztása is „felnőttes” volt: Szó esett a védőoltások, vagy az alvás fontosságáról csakúgy, mint a csillagászatról, vagy a bántalmazásról. A felső tagozat szekcióját sem hagyhatta érintetlenül a covid járvány témája, de szó esett a szerepjátékokról, a jó autókról is. De itt tudhattuk meg azt is, mit kell tennünk, ha hangyákat szeretnénk szaporítani otthon a lakásban. A középiskolások igazán nehéz témákat boncolgattak. Hallgathattak az érdeklődők a vitaminfogyasztásról, a sebességről, a lovasterápiáról, de a kaposvári zsidóság történelméről is egy-egy előadást.