A Gyöngyfa Napközi Otthon fiataljai a héten budapesti kiránduláson vettek részt. A harminchárom ellátott, valamint a szülők és kísérők a Magyar Zene Házát keresték fel. Élmények sokaságát élték át a kirándulók, az útra két évet kellett várniuk a pandémiás helyzet miatt.

– A Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei Príma-díját és a hozzá tartozó egymillió forintot még 2019-ben nyertük el – mondta el lapunknak Sándor Ildikó, a Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthonának vezetője. – Csakhogy a koronavírus-járvány miatt nem tudtunk utazni, ezért a korábban tervezett kirándulást most pótoltuk. A fiatalok számára fontos volt ez a program, segíti fejlődésüket és társadalmi integrációjukat.

A Magyar Zene Házába látogatott a kaposvári kirándulócsapat, s először délelőtt a Hangdómot keresték fel. Sándor Ildikó elmondta, hogy egy kupolás teremben speciális technika segítségével zenét hallgattak, s ehhez illeszkedő grafikai ábrákat tekintettek meg.

A közös ebéd után látványos zenetörténeti interaktív kiállításon vettek részt. A népzenétől az egyházzenén és operán át a legújabb könnyű­zenei műfajokba is betekintést nyertek a kaposvári fiatalok, akik nemcsak ismereteiket gyarapították, hanem ízelítőt kaptak a 21. századi technikából is.

– Mindenki számára óriási élmény volt ez a nap – mondta Sándor Ildikó. – A résztvevők fotók sokaságán örökítették meg az élményeket, s annyira jól érezték magukat a fiatalok, hogy még szerdán is a budapesti emlékeikről beszéltek.

