A Szent László Nemzeti Emlékhelyen rendezett ülésre ellátogatott Navracsics Tibor, Területfejlesztési és az Uniós források felhasználásáért felelős miniszter is. Gyurákovics Tibor, Somogyvár polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy nagyon örül, hogy a pandémia elmúltával ismét három napos fesztiválnak adhatott otthont Somogyvár. Büszkén számolt be arról is, hogy 30 év után sikerült felújítani a Somogyvárt Vityapusztával összekötő utat, ami hatalmas lehetőséget biztosít az ott élő, jellemzően hátrányos helyzetű emberek számára. A település tervei között szerepel a Gamással összekötő út felújítása ugyanúgy, mint a nemzeti emlékhely további fejlesztése egy ötszáz nézős színpad felépítésével.

Móring József Attila, a Dél-dunántúli Régió Fejlődéséért felelős kormánybiztos, otszággyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében elmondta: Somogyvár büszkén tudhat magának olyan jeles történelmi eseményeket, melyek meghatározták a magyar nemzetiség formálódását. Hisz abban, hogy csak annak a településnek lehet jövője, amely becsüli a múltját.