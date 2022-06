Háromnapos programsorozattal ünnepelték a pünkösdöt Siófokon, ahogy hagyományosan ekkor nyitják meg a nyári turisztikai szezont a nyár fővárosának járó jelkép átadásával. A szimbolikus kulcsot ezúttal Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke nyújtotta át Siófok polgármesterének.



– Egy ilyen kulcsot kapni nagy kegy és öröm, de nagyon nagy felelősség is egyben, hiszen a Balaton zászlóshajójának mindig példaértékűen kell tennie a dolgát – emelte ki Lombár Gábor, aki a kulcs­átadón arról is beszélt, hogy Siófok emblematikus szerepet tölt be a hazai turizmusban, a város neve ugyanis az elsők között jut az emberek eszébe, ha a nyárról és az idegenforgalomról esik szó.

A pünkösdi szezonnyitó hagyományos nyárindító eseményét két év szünet után tartották meg péntektől hétfőig a városban. Az ünnepség megnyitóján, a nyár fővárosa kulcs átadásakor Lengyel Róbert siófoki polgármester azt mondta, hogy Siófok felkészült az idei nyári szezonra, a vendégek fogadására. Szólt arról is, hogy a városvezetés eddig is minden évben igyekezett egy-egy olyan beruházással kedveskedni a helyieknek és a turistáknak, amely új színfoltként jelent meg a városban. – Idén gőzerővel folyik a Rózsakert felújítása, amely kiemelt beruházásként állami és önkormányzati forrásból újul meg teljesen – mondta. – Ha elkészül július 1-re, akkor a Balaton-part egyik, ha nem a legszebb virágözöne lesz – emelte ki a városvezető.



A Pünkösdi Fesztivál néven újraindított szezonindító rendezvényen átadták a Kálmán Imre-emlékplaketteket, amelyeket ezúttal Csiszár Mirellának, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet muzeológusának valamint Farkas Pálnak, a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület vezetőjének és karnagyának ítélt oda Siófok képviselő-testülete.

A szezonnyitóhoz fűződő hagyomány a turizmus terültén elért munkásság elismerése is. A Pro Turismo elismerést Meszes István, a Kodolányi János Főiskola turizmus tanszakának nyugalmazott adjunktusa kapta, aki korábban a Krúdy-gimnázium szakmai igazgatóhelyetteseként is tevékenykedett.