– Idén a kiállítás anyaga kibővült, hiszen a Szalay család egyik leszármazottja gondosan őrizte pincéjében a hagyatékot. Boros István nevelt fiú volt a gyermektelen Szalayak családjában, gondosan őrizte a hagyatékot, amelyet igen különleges tárgyak, fényképek és iratok képeznek – mondta Kovács Péter, aki korabeli ruhában vezette a megújult tárlatot, amelynek ebédlője az akkori kort trófeákkal és egy érdekes étkészlettel idézi fel.

– Ez a halas tál azért érdekes, mert bár ugyanúgy néz ki, mint a készlet minden egyes darabja, ez egy pótlás, a Hüttl család szignója van rajta, akik porcelán étkészletekhez gyártott egyes darabokat, a töröttek pótlására – mutatta Kovács Péter, aki egy teknőspáncélra is felhívta a figyelmet. Szalay Imre ugyanis nagyon szeretett volna vadászutazásai alatt teknőst lőni, ám azok elmerültek a lápban, nem tudta kiszedni őket. Leleményes volt, így Ceylonról hozott a hotelból egy levesteknős páncélt, amit a konyháról kért el, és a hazaúton egy külön kabint foglalt neki a hajón, mert erősen bűzlött az éppen száradó félben lévő páncél.

– Kis túlzással mondhatjuk, hogy mint Salzburgnak Mozart, vagy Gyulának Erkel, nekünk, lelleieknek ugyanazt jelenti Szalay Imre alakja. Szeretnénk hagyományt teremteni a rendezvényből. A 2014-ben végzett nagyszabású szabadtéri színpad felújítása mellett a művelődési ház is megújult. Funkciójának köszönheti, hogy megőrizte kitűnő állagát – mondta Hartmann Zoltán, a művelődéi ház igazgatója, aki korabeli viseletben, úgynevezett „Bocskaiban”, kalapban, és sétapálcával érkezett az 1800-as évek végét idéző felvonulásra.

–Ha tehetném, mindig ilyen ruhát viselnék, nagyon jól érzem magam benne – mondta Takács Amarilla, aki abroncsos ruhában ücsörgött egy padon.

–A korra jellemző volt az „S” alak, a popsinak hangsúlyosnak kell lennie. Amint felveszünk egy ilyen ruhát, még a testtartásunk is megváltozik, tudni kell viselni – mondta Lengyeltótiné Lajos Beáta, aki azt is elárulta: egyáltalán nem bánja, hogy megnézik a kalapos-csipkés öltözetében.

Mókát és kacagást kínált a Szalay napok forgataga

A helyiekhez a budapesti Mare Temporis hagyományőrzői is társultak. Standjaikon érdekességekkel szórakoztatták az érdeklődőket. Korabeli fegyvereket, és ételeket mutattak be játékos formában, valamint egy századfordulós bűvész is szórakoztatta a nagyérdeműt. A helyi vendéglátó egységek is csatlakoztak a két napos rendezvényhez. Egyéb finomságok mellett Szalay lángost és -fagyit kínáltak a Szalay védjeggyel ellátott helyeken. A szervezők a védjegyet szeretnék kiterjeszteni, hogy minél többen és minél hosszabb ideig hozzák be újra a köztudatba a Szalay családot.