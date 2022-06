Kilián György Úttörő és Ifjúsági Ház, de a köznyelvben csak „Ifiházként” emlegette egész Kaposvár. Itt dolgozott először népművelőként Deli Szidónia.

– Már az általános iskolában is örült, ha megbízták szervezési feladatokkal?

– Általános és középiskolában aktívan részt vett az úttörőcsapat munkájában. Középiskolában KISZ-titkárként diáknapokat is szerveztem.

– A tanítóképző főiskolán könyvtár–technika szakon végzett, most az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójaként megy nyugdíjba. Hogyan találtak egymásra a művészeti iskolával?

– A tanítóképző főiskolán végeztem, akkoriban viszont nem volt annyi üres pedagógusállás a városban, mint napjainkban. Mivel falura nem szerettem volna kijárni, ezért elvállaltam egy iskola-egészségügyi ellenőr állást az akkori Köjálnál. Oktatási intézményekbe jártunk ki, ellenőriztük a mosdók állapotát, a lámpák luxfokát, hogy megfelel-e minden a közegészségügyi feltételeknek. Az az érdekes, hogy később, az iskolaigazgatói munkám idején soha nem jött elő belőlem az egykori ellenőr. Mindig is inkább a szervezés volt a lételemem, a Köjálnál is én tartottam össze a csapatot. Aztán 1982-ben jelentkeztem egy igazán nekem való álláshirdetésre az akkori „Kiliánba”. Népművelő lettem.

– Ez volt az első kapcsolódási pont a néptánccal?

– Bevallom, nem vagyok egy táncos típus, inkább nézni szeretem, ahogy mások ropják. De a munkámat imádtam. Még akkor sem tudtam elfojtani magamban a népművelőt, amikor 1996-ban felkértek, hogy legyek az éppen alakulóban lévő művészeti iskola igazgatója. Ha táborozni hívtuk a gyerekeket, azt mindig én magam szerveztem meg. A kezdetekkor több korosztályban működött néptánccsoport az intézményben. Voltak kicsik, nagyobbak, középiskolások, mint ma is, ám akkor még a művelődési házhoz tartozott a néptáncoktatás, amelynek célja a Somogy Táncegyüttes utánpótlásának biztosítása volt.



– Mi az, ami változott?

– A mai napig jó a kapcsolatunk az együttessel és ez a cél nem változott, viszont az oktatás maga jelentősen átalakult. Eleinte a Somogy Táncegyüttes tagjai tanították a gyerekeket, akik közül többet a művészeti iskola képeztetett ki a táncművészeti főiskolán néptáncpedagógussá. Most szervezett keretek között folyik a tananyag elsajátítása. 1999-ben elindult a képzőművészeti csoport is. Azóta minden évben biztos létszámmal működnek, óraadó pedagógusok tanítják a gyerekeket, évente kiállításon gyönyörködhetünk alkotásaikban. Színművészeti csoportunk is volt, de sajnos megszűnt. Megéltünk olyan időszakot is, amikor az engedélyezett 350-es létszám felett működött az iskola. Engedélyeztetni kellett a 359 főt. Napjainkra viszont már sokkal több lehetőség adódott szabadidős tevékenységre Kaposváron az új sportlétesítmények kapcsán. A gyerekek egyebek mellett jégkorongozni és vízilabdázni is járhatnak, így csökkent a létszám a művészeti iskolában, ahol tizennyolc csoport működik korosztályonként összevonva egy-egy nagyobb egységben, jelenleg 230 gyerek jár hozzánk. A csoportokat igyekszünk mindig népi hangzású, vagy éppen furfangos névvel ellátni. Az ötletelésbe a gyerekeket is mindig szívesen bevonjuk – jelenleg Pittypalatty, Palánta, Csalafinták, Eszterág, Bukfenc, Kongatók, Iszkiri néven futnak csoportjaink.

– Mi az, ami motiválta az évek során?

– Mindig fontosnak tartottam, hogy ne szóljak bele a szakmai munkába, ám azt is szem előtt tartottam, hogy elvigyük fellépésekre, versenyekre a gyerekeket és megmutassuk, hol tartunk éppen. Illetve hogy mi is lássuk, mások hol tartanak, és tanuljunk belőle. Az elismerés mindig örömöt, boldogságot hozott az életünkbe, ám ha indokolatlanul nem kaptunk dicséretet, az mindig rosszul­esett. Mindig motivált a feladat, és kerestem a lehetőségeket, hogyan tudunk jobbak lenni. 2013-tól a Kaposvári Tankerülethez tartozik az intézmény. Az átállás egy újabb kihívást jelentett, de sok segítséget kaptam hozzá. Idő közben megtanultam delegálni a feladatokat, de a szervezést tudatosan végig a kezemben tartottam. Ez volt az életem...



A néptánc tanszak maradjon a Somogy utánpótlásbázisa

Deli Szidónia már a nyugdíj előtti szabadságát, ahogy ő mondja, a sétálós napjait tölti, ám ezek a napok gyakran még a művészeti iskolában telnek, hiszen továbbra is figyelemmel kíséri és segíti a mindennapokat. – Élvezem a szabadságot, és azt, hogy az unokáimmal bármikor tölthetek időt, ha szükség van a nagymama segítségére. Gyakran utazom emiatt Budapestre és Mogyoródra hozzájuk. Szeretek kertészkedni is, bár itthon édesanyám útmutatásait is igyekszem figyelembe venni, a balatoni nyaralóban viszont szabad kezet kapok, szeretek pücskörészni. Egy barátnőmmel azt is megbeszéltük, hogy váltunk filharmóniabérletet, így a hangversenyek is egy új elfoglaltságot jelentenek majd, amit már nagyon várok – mondta. Ugyanakkor a kérdésre, miszerint mit üzen azoknak, akik tovább viszik majd az általa felépített alapokon működő művészeti iskolát, azt felelte, a művészeti iskola néptánc tanszaka továbbra is a Somogy Táncegyüttes utánpótlásbázisa kell hogy maradjon.



Fotó: L. R.