A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri pályázatnak köszönhetően a kaposvári tankerület valamennyi általános iskolájába ellátogat, hogy meghozza a diákok kedvét a régi népi mesterségekhez.

– Amit ezek a mesterek tudnak, létkérdés lenne a vidéki gyerekek számára, hiszen kenyeret adhatna nekik a tevékenység. Jó volna, ha az egyesületnek lenne egy olyan műhelye, ahová a kaposvári és a környező települések diákjai bármikor ellátogathatnak és tanulhatnak. Így nem csak a múzeumban láthatnák ezeket a tárgyakat, hanem egy élő értéktárban – mondta Héra Zoltán, az iskola igazgatója.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

– Motivált gyerekekkel találkoztam itt is, örülök, hogy nemcsak a matematikát szeretik. Az egész tevékenység színtiszta matek, és fejleszti a mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket. A szövés a rend művészete, hiszen rendezni kell a szálakat. Nemcsak egy időtöltés, hanem a kultúránk része is, amit csinálunk. A kultúra pdig akkor marad életben, ha minél többen megtanulják és élnek is a tudással – mutatott körbe Csapó Angéla, aki egy fa köré gyűjtötte a gyerekeket, hogy egy könyvjelző készítés közben a szövés alapjait megtanítsa nekik.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

– Szerencsére egyre nagyobb a piaca a kézműves tevékenységnek. Ha otthon a szülő elkezdi, rájön, hogy a gyerekeknek is jó, ha megtanulja. Az alkotás örömén kívül képességfejlesztő hatása van, a térlátás és a kézügyesség is fejlődik. Sokkal jobban, mint a számítógép előtt ülve – mondta Ilyés Gabriella, aki éppen kis szövőkereteket osztott szét a gyerekek között.

– A fiúk is olyan ügyesek, mint a lányok, sőt, előfordul, hogy ügyesebbek – mondta Török Emőke, aki a népi babakészítés rejtelmeit mutatta meg a diákoknak.

– Azért a varrást választottam, mert anyukám megtanított rá, így azt gondoltam, ezzel a tevékenységgel könnyen boldogulok majd – mutatta az elkészült babát Kovács Péter Bence, aki elsőként lett kész az alkotók asztalánál.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

– Készülünk a nyári szalonnasütésre. Amíg a lányok felszelik a hagymát, a szalonnát, a fiúk szednek tűzifát és nyársat az erdőben. A nyárs nyelét díszítjük ki a késsel, hogy a gyerekek ne csak zöldségpucoláshoz használják ezt az eszközt – mutatta Gosztonyi Zoltán, fafaragó.

– Én vagyok szerintem az első a családban, aki kipróbálja a fafaragást. Könnyű és nehéz része is van, de egyelőre boldogulok vele – mondta Haupert Nikolett. Ahogy a gyerekek, úgy a pedagógusok is nagy nyitottsággal kezelik a kézműves tevékenységeket, ezért drukkolnak, hogy jövőre is sikeres legyen a kézművesek pályázata, amelyből anyagi forrást teremthet hasonló rendezvényekhez.