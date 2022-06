– A somogyi építőiparban is nagy a munkaerőhiány. Sok megrendelőnek végül már szinte mindegy, hogy ki vállalja, csak végre legyen, aki elvégzi a megbízást – mondta Dézsi Norbert kaposvári ács-tetőfedő. – Utólag verik a fejük a falba, amikor meglátják az eredményt. Az utóbbi időben több példa is volt rá, hogy mi hoztuk rendbe azt, amit más elrontott. Egy melléképület bővítését például már az alapoknál elrontották, hibás volt a vázszerkezet, statikailag nem stimmelt semmi. Az előző kivitelező 11 napig járt a családhoz, s 750 ezer forintot vett át tőlük – mondta. – Mi másfél nap alatt lebontottuk, s egy jó melléképületet építettünk. Ráadásul a kontár vállalkozó balesetveszélyesen dolgozott, mivel öt méter magasan rendes állványt sem használt. Egy másik alkalommal a tulajdonos terasztető-építést rendelt meg, csakhogy már az alapozásnál gondok adódtak. Azt a munkát is mi fejeztük be.

A kaposvári ács-tetőfedő azt tanácsolja: érdemes olyan iparossal megállapodni, akinek látható a korábbi munkája, s leellenőrizhető. Célszerű elgondolkodni azon is, ha egy mester már a munka megkezdése előtt nagyobb előleget kér, s a kivitelezést húzza-halasztja.

Embersics Zoltán, az egyik kaposvári építőipari kft. ügyvezető igazgatója szerint is megnőtt az utóbbi időben a kontárok száma, s egyetért azzal, hogy szigorítani kellene az ágazati szabályokat. – Egy hidegburkoló tavaly négyzetméterenként 5500 forintot keresett, 2022-ben már 8–10 ezer forintot – emelte ki. – A koronavírus-járvány alatt sokan kénytelen-kelletlen pályát váltottak és volt, aki az építőiparban segédmunkásként helyezkedett el. Akadt olyan is, aki minimális gyakorlattal rövid időn belül burkolónak nevezte ki magát, mivel látott már csempét és fugázóanyagot.

A szakember legutóbb májusban látott egy elrontott munkát. Elképedve látta, hogy az áthidalókat fordítva építették be. – A javítás 150 ezer forintot kóstált, ám a tulajdonos még így is jobban járt, mintha csak később derült volna fény a műszaki problémára – mondta. – Egy társasháznál a két rétegű tetőszigetelés sem jött össze: a friss felújítás után az első esőnél beáztak.

Embersics Zoltán szerint a rosszul dolgozó iparosok több százezer, akár milliós károkat is okozhatnak, mindenképp tenni kell ellenük valamit.



Szigorítana az Ipartestületek Országos Szövetsége

Felhígult az építőipar, szigorítana az Iposz, írta a VG.hu.

Az építőipar színvonala látja a kárát annak, hogy mindenfajta képesítés nélkül lehet munkát végezni bizonyos szakmákban, az érdekvédők szerint pedig a mainál sokkal szigorúbb szabályokra lenne szükség. – Rengetegen hagyták ott a 2008-as válság után az építőipart, azonban a hiányzó munkaerő pótlására sok esetben olyanok jöttek, akiknek más a képesítésük vagy nincs is nekik, betanították őket – mondta a VG-nek Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (Iposz) elnöke. Németh László szerint az újonnan létrejövő építési és beruházási szabályozással ez a kérdés is megoldódik, s szerinte a szakemberképzésben és -utánpótlásban is valamilyen előrelépésnek kell történnie ágazati szinten.