A legtöbb mosdó Siófokon és Zamárdiban található. A több mint 120 illemhely nagy része a Balaton déli partján áll, az északi oldalon jóval kevesebb van.

Öt évvel ezelőtt rögzítette noteszébe az első balatoni mosdót Győrffy Árpád, komolyabban azonban tavaly és tavalyelőtt kezdett el foglalkozni az illemhelyekkel. A vécés térképet elsősorban a kerékpárosoknak szánta, de az önkormányzatok is megkapták. – A legtöbb illemhelyet csak a szezonban lehet használni. A mosdók harmada, körülbelül 40 vécé fizetős, a többi ingyenes, vagy becsületkasszával működik – mondta el lapunknak a térkép készítője. – A mosdók száma nem igazán változott az elmúlt években, inkább csak cserélődött. Van olyan település, ahol a régi illemhely bezárt, helyette új épült. Ilyen Balatonföldvár, ahol a móló környékén lévő mosdó megszűnt, pár éve azonban a piac közelében, a játszótér mellett csináltak egy nagyon jó vécét – mondta Győrffy Árpád.

Győrffy Árpád kiemelte, több vécét is úgy alakítottak ki a településeken, hogy azok beleilleszkedjenek a környezetbe. – Balatonvilágoson a faluközpontban a konténermosdót lécekkel körbefedték, tetőt és „teraszt” is építettek elé, csak az ajtó árulkodik arról, hogy egy konténerbe lépünk be – mondta. Győrffy Árpád díjazta is a balatoni mosdókat. A legszebb és legotthonosabb illemhely az északi parton, Paloznakon található. A főtéri vécé környékét vázába ültetett virágok díszítik, a belső térben pedig szőnyeg is található. A fődíjat a balatongyöröki, strand mellett lévő mosdónak „ítélte oda”, mert egész évben folyamatosan nyitva van és mindig ügyelnek a tisztaságra. Somogy megyében a balatonföldvári és a balatonszemesi illemhely emelkedett ki a többi vécé közül.

Érkezik az ivókutak listája is

Győrffy Árpád elmondta, tavaly a legtöbb fizetős vécéért alkalmanként legfeljebb 200 forintot kértek el. Hozzátette, vannak olyan turisták, akik szerint a fizetős mosdó kulturáltabb, mint az ingyenes, a kutatómunkája során azonban látott ellenpéldát is. Hozzátette, napokon belül bővíti a vécés térképet, az ivókutak listáját is elérhetővé teszi.