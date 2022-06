Az édesség a balatonakarattyai Sissi Fagylaltozóban készült el. A Balatoni Turizmus Szövetség 9. alkalommal hirdette meg a versenyét, amelyen több különdíjat is kiosztottak pénteken Balatonföldváron. A balatonfüredi Bagaméri Fagylaltozó „Füredi napfény”, a marcali Mester Étterem és Cukrászda „Pálmalevél fagylalt feketeribizli jellyvel”, valamint a balatongyöröki Promenád Kávéház „Cserszegi álom” elnevezésű fagylaltja kapott különdíjat idén. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke elmondta, a négytagú zsűri - amelynek tagja volt Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai vezetője és a tavalyi győztes fagylalt készítője Somodi János is - összesen 15 fagylalt közül választotta ki a legfinomabbakat. Fekete Tamás kiemelte, nagy öröm az minden évben, hogy a cukrászdák és a kávézók nemcsak a fagylaltok minőségére figyelnek oda, hanem a tálalásra és a dizájnra is, ami ínycsiklandozó és szemet gyönyörködtető. A Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke hozzátette, a korábbi évekhez hasonlóan a zsűri körbeutazta a Balatont és helyben kóstolta meg a fagylaltokat.