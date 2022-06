– Nagy divat most feldíszíteni a régi, színesre festett kerékpárokat virággal. Mi úgy döntöttünk, hogy a kerékpárút előtt két egykerekű, artistabiciklit állítunk ki, amelyekre bárki felülhet. A rögzített járművet kamera figyeli majd. A lila a lányoké, a kék pedig a fiúké – mondta el Jelenka György. A polgármester hozzátette: az elmúlt években egyre több turista látogat el a faluba, sokan az új kerékpárúton érkeznek.

– Nagyon kedvelt a Nemzetünk Csillagainak Emlékösvénye, amelynek 21 stáció a része, az építmények oldalán a neves személyek életútjára is betekintést nyerhetnek a hozzánk látogatók – mondta el a polgármester. A templomba nem csak búcsúkor, hanem egész évben folyamatosan érkeznek zarándokok. A faluban mindig dolgoznak valamin, hogy még szebbé tegyék az utcákat, parkokat. Jelenleg is zajlanak a gépi munkák, esőbeállók, padok és asztalok készülnek, valamint madár­etetőket helyeznek ki.

A településen huszonhárom éve működik a Legyen szebb a mi falunk egyesület, tagjaik legelső tevékenysége az volt, hogy 1999-ben egy jegenyesort ültettek a faluban, azóta is csodájára járnak az ideérkező turisták.

– A sikerünk titka, hogy egy nyelvet beszélünk a képviselő-testülettel és a helyi egyesületre mindenben számíthatunk, legyen szó egy faluszépítő tevékenységről vagy egy kulturális rendezvényről – emelte ki Jelenka György.



Azért jól jön a rögzítés

Fotó: K. T.