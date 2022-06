Nyolcféle grillkolbász tekeredett a kaposvári nagypiac egyik standján. Korpics Tibor elmondta: a húsboltjukban árult termékeket ők készítették és a chilis-limeos valamint a hagyományos ízesítésű a legkedveltebb. De mangalicás is kapható a kolbászok között. – Készítünk egy fűszerekben gazdag páclevet, amelyet csirke-és sertéshúsra rakunk, így csak a grillt kell begyújtani és indulhat is a sütés a kertben – mondta el a kereskedő. Örömmel vette át az ajándék grillkolbászt az egyik vásárló, amelyet az üzletben kapott. – Főzelékre rakom feltétnek, remélem az unokáknak is ízleni fog – mondta el a kaposvári nyugdíjas.

Pénteken és szombaton grill napokat szerveztek a kaposvári nagypiacon. A termelők, kereskedők kedvezményekkel és ajándékokkal készültek. Grillsajtok mellett csemegekukoricától, paprikától, paradicsomtól, uborkától roskadoztak a standok. Rádóczi Imre kereskedő a padlizsánt és cukkinit kínálta kedvezményesen. Horeczki Lászlóné először hozott újburgonyáját kadarkúti ültetvényéről. – Most már folyamatosan szedjük, hoztunk aprókat is, amelyek hamar megsülnek akár parázson – mondta el a termelő.