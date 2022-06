– A klasszikus, Fonyód - Badacsony - Fonyód távra neveztek a legtöbben – folytatta Lehel László. – De kibővítettük a lehetőségeket, és meghirdettünk egy félmaratoni távot is. Ez, ahogy a neve is mutatja 21 km, az átevezés közel 10 km-vel szemben. Itt először a déli part mentén kellett 12 km-t evezniük a versenyzőknek, majd utána vághattak csak neki az átevezés távjának.

Közel kétszáz résztvevő indult el a nem mindennapi megmérettetésen. Lehel László elmondása szerint, ennek egyrészt örültek is, hisz így tudták biztosítani az eseménynek azt a családias légkörét, amit mindig is nagyra becsültek. Másrészt viszont számítottak is rá, hogy kevesebben jelentkeznek erre a versenyre a szokásosnál. Hiszen megváltoztatták az esemény megszokott időpontját, a megszokott nyárvégi dátum helyett, most mintegy szezonnyitónak tervezték az eseményt.

– Egy új időpont bevezetése, mindig megroppantja egy kicsit a mezőnyt – magyarázta a főszervező. – Ez most nálunk is így volt. De mivel ezután mindig mi szeretnénk rendezni a balatoni evezős szezon nyitányát, így elfogadtuk ezt a részvételi létszámot is. Évek múlva úgyis visszaáll a megszokott jelentkezőszám.

A túra-versenyen nem az időeredmény számított, ki-ki magának mérhette az idejét a versenytávok valamelyikén. De minden kategóriában az első három helyezettet a szervezők éremmel és oklevéllel díjazták.

– Nagy sikereket várunk, ettől az új alapokra helyezett versenyünktől – mondta el Lehel László. – De az augusztus 20-i hétvégén is tartunk itt Fonyódon egy másik evezős eseményt. Az viszont egy nehéz maratoni táv lesz, 45 km-t kell evezniük majd az indulóknak. Oda elsősorban gyakorlott, vagy profi sportolókat várunk, mintsem lelkes amatőröket, hisz az már egy nagyon komoly táv lesz.