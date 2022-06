Tizennyolc fiatal zenélt egy héten át a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos ütőstáborában.

– 2007 óta dolgozom a kaposvári zeneiskolában, és azóta minden nyáron megrendeztem az ütőstábort, amelyen a tanszak szinte összes növendéke rendszeresen részt vesz – mondta Horváth Virág, a zeneiskola igazgatóhelyettese. – Nem csak a zenélés kapott helyet a hét programjában: voltunk moziban, virágfürdőben. Amióta igazi szakmai táborrá alakult ez az együttlét, azóta úgy látjuk, hogy nagyon sokat fejlődnek a gyerekek e néhány nap során.



– Mivel Fonyódon is tanítok, a táborba velem tartottak az ottani gyerekek. Rendkívül gyorsan és igazán jól összehangolódtak a kaposvári növendékeinkkel. Orff-módszerrel tartottunk játékos ismerkedést, közben a ritmusgyakorlatokra helyeztük a hangsúlyt – mondta Maurer Ágnes, a fonyódi gyerekek ütőtanára.



– Régóta szerettem volna zeneiskolába járni. Amikor felajánlották, hogy ütőzhetek, kipróbáltam, és azóta is a dob a kedvencem. Örülök, hogy itt lehetek, nagyon sokféle hangszer van itt, amit ki lehet próbálni, és nagyon nagy ez a zeneiskola – mondta Kum Anna, aki Fonyódról érkezett a kaposvári zenetáborba.



– Végre együtt lehetek a dobos társaimmal, és új gyerekeket is megismerhetek. Jól bírom az intenzív zenélést, amit a tábor követel, máskor is szívesen gyakorlok, ha van időm – mondta Waibl Noel, akiről az is kiderült: szereti ugyan a dallam-hangszereket, az igazi kedvence mégis a dobolás.

– A testvérem miatt vagyok itt, ő tanult először zenét. Fuvolázni járt, aztán átpártolt a dobokhoz. Kapott egy dobszerkót, amibe én is beleszerettem. Nagyon jó, hogy itt kipróbálhatok többféle hangszert, és tetszik, hogy az ütőtanárok is beállnak zenélni közénk. Kedvencem a felelgetős, dél-amerikai hangulatú közös dobolás – árulta el Szabó Joel Mátyás, akiről azt is megtudtuk: szeretne zenei pályára menni. Az ütőtáboros gyerekek a gyakorlás szünetében sem tudják letenni az ütőket: olyankor asztaliteniszre váltanak és azzal ütik el az időt.





Fotók: Muzslay Péter





Helyes válaszért nyeremény járt

Maurer Ágnes arról is beszélt: végre van idő rá, hogy a hangszerek nevéről, eredetéről és történetéről is beszéljünk, miközben természetesen tanuljuk, hogy miként szólaltassuk meg. Délután egy kvízjáték keretében kérdezem vissza az ismereteket, a legügyesebbek zsákbamacska ajándékok közül választhatnak – tette hozzá a fonyódi növendékek tanárnője.