Klausmann Viktor sajtófőnök portálunknak elmondta, a versenyszámok hivatalosan szerdától kezdődnek majd, de több fiatal már a pünkösdi hosszú hétvégén elfoglalta a szállását a kempingben. A csaknem egyhetes fesztiválra Európa több országából, mintegy 1500 terepjárót várnak. Nemcsak a profi versenyzőknek, hanem az amatőröknek is szerveznek különféle versenyszámokat.

– Gyakorlatilag minden versenyszámot bővítettük picit és volt amit teljesen át is alakítottunk – mondta Klausmann Viktor. – Több újdonsággal is készültünk. Kiegészítő, játékos futamokat szervezünk, hogy megmozgassuk azokat is, akik nem vezetnek autót. Az egyik ilyen játék az Off Road fitt futam lesz, ahol az ügyességre és a kondícióra is szükség lesz. Ezt a versenyt a nőknél gazella, a férfiaknál rinocérosz kupának neveztük el. Elkészült a Babod Beer sör is, amelynek az egyik legfinomabb alkoholmentes változata a bodzás ízesítésű ital lett – tette hozzá a fesztivál sajtófőnöke.

Klausmann Viktor elmondta, az előrejelzések szerint hatalmas esőzés várható a napokban, amire külön felkészültek a szervezők. – A rutinos versenyzők ilyenkor felteszik a sárgumit, a sátraikat pedig árkokkal védik meg a víztől. Vannak azonban olyan résztvevők, akik még kevés tapasztalattal rendelkeznek, ezért nekik ilyenkor segíteni kell, illetve a nézőket és az élelmet, italt szállító autókat is valahogyan be kell juttatnunk a helyszínre – emelte ki a sajtófőnök. Klausmann Viktor hozzátette, a legtöbb néző hétvégén érkezik majd, ezért drónnal figyelik a terület, hogy baj esetén azonnal segíteni tudjanak.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a korábbi évekhez képest megváltozott forgalmi rend mellett a rendezvény környékén megnövekedett jármű és gyalogosforgalomra is számítani kell, mely mindenkitől fokozott figyelmet igényel. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a rendezvény ideje alatt is kiemelt hangsúlyt fektet az ittas, illetve bódult állapotban, a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművel közlekedő, vagy egyéb módon szabályszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatára.