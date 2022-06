Szeiler Orsolya arról is beszélt, hogy az elmúlt évben 18 ezer állampolgár panaszait orvosolták az áldozatsegítő központokban és a rendőrséggel való együttműködésnek köszönhetően, csökkenő bűncselekményszámok mellett is egyre több áldozattá vált honfitársunknak tudnak segíteni.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságon több mint 10 éve kapott kiemelt szerepet az áldozatvédelem ügye, erről beszélt a siófoki megnyitón Molnár Gábor megyei rendőrfőkapitány. Mint mondta, az áldozat kiszolgáltatott ember, a rendőrségnek pedig az általános emberség szabályai szerint is segítő kezet kell nyújtania.

A főkapitány beszámolója szerint Somogyban tavaly 4500 bűncselekmény történt, ebből 1600 áldozatot értek el és sikerült nekik segítséget nyújtaniuk. Molnár Gábor arról is beszélt: örül annak, hogy az áldozatvédelmi pont a siófoki kapitányság épületében nyílhatott meg. Ez azért is jelentős, mert a déli part 74 kilométernyi partszakasza nyáron milliós várossá duzzad, ahol a nagy számok törvénye alapján az áldozatok száma is jelentősen megemelkedik.

Az áldozatsegítő pont átadóján Vetési Bernadett, a Somogy Megyei Kormányhivatal főigazgatója kiemelte, hogy az áldozatvédelem szerepe egyre fontosabb. 2020-hoz képest a hivatal által biztosított azonnal pénzügyi segítség a tavalyi évre több mint duplájára emelkedett, de az anyagiak mellett a krízishelyzetekben szükséges lelki, pszichológiai támaszt is megkapják az áldozatok.