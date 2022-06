– Amikor Kaposvárra kerültem, Andrea szülei az elsők között üdvözöltek látogatásukkal. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttam Andi csecsemőarcát, láttam felnőni, és járt hozzám hittanra – idézte fel saját élményeit a szombaton szolgálatába szentelt huszonöt éves lelkésznővel kapcsolatosan Szemerei János, evangélikus püspök.

– Egyszemélyes hittanra jártam a középiskolában, mivel a katolikus gimnáziumban az én évfolyamomon egyedül voltam evangélikusként. Pongrácz Máté is tanított, gyakran hozta szóba, hogy nekem való lenne, 12. osztályos voltam, amikor magam is hívást éreztem – mondta Stikl Andrea.

Fotók: Lang Róbert

– Fiatal vagyok, de hiszek abban, hogy tegeződéssel is megadható a tisztelet. A jövőben kihívás lesz a közösségünk újraépítése. A Covidhelyzet után most kezd éledni a gyülekezet. A fiatalok hozzászoktak az utóbbi években, hogy nem járnak közösségbe. Szeretném őket és a szüleiket is megszólítani. A fiataloknak hosszú kihagyás után most szervezünk először nyári ottalvós tábort, amelynek záró istentiszteletére elvárjuk a szülőket is – mondta a fiatal lelkésznő, akit nem zavar, ha a templomon kívül is akad teendője. Kantáros nadrágot húz és fűkaszát ragad, ha arra van szükség, hogy rendbe tegye a környezetét. Szabadidejében szívesen olvas. Gyakran az iszlámról.

– A diplomamunkámat a dzsihádból írtam. Sok a bennünket körül vevő sztereotípia, amelyeket csak így lehet lebontani, ha megismerjük, mi az. Sokan félnek és azt gondolják, mindenki terrorista, aki onnan érkezik. A menekültválság akkor ért hazánkba, amikor az Evangélikus Hittudományi Főiskolára felvételiztem, és tudni szerettem volna, kik ők, mert találkoztam velük a pályaudvarokon. Annak ellenére, hogy nekünk, keresztényeknek bonyolult megértenünk, megerősítést és sok választ kaptam a kérdéseimre – mondta Stikl Andrea, aki szeretné, ha bizalommal fordulnának hozzá a közösség tagjai.

Érte szólt a harang és a kórus az evangélikus templomban

Harangozás után, a lelkészek mögött vonult be Szemerei János, evangélikus püspök oldalán Stikl Andrea az evangélikus templomba, ahol fogadalmat tett, amely szerint az általános, evangélikus hagyományt megtartja, tisztán és igazan hirdeti az evangéliumot. A testvéri közösségtől áldást kapott, ahogyan a lelkészektől is. Együtt énekeltek érte, majd a szertartás végén Szemerei Jánossal együtt osztott úrvacsorát. Kaposvár nevében Pintér Rómeó, alpolgármester köszöntötte a felszentelt és hivatalába állított új lelkésznőt.