Nagyon jónak tartaná Gyeneseiné Kaszás Hajnalka, a Kaposvári Fésűs Éva Központi Óvoda vezetője, ha ők is rendelkeznének hasonló életmentő injekcióval, mert egyre több az allergiás gyermek. Náluk az óvónők egy része elvégzett egy a diabétesz kezelésére szolgáló tanfolyamot, így baj esetén szakszerű segítséget tudnak nyújtani. Az óvodába jelenleg is sok ételintoleranciában szenvedő kisgyermek jár, így glutén-, fruktóz- és laktózérzékeny gyermeket is nevelnek. A kaposvári iskolákban sincs életmentő allergiaellenes injekció, de szívesen fogadnák, hiszen minden intézménybe jár allergiás diák, erősítette meg Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola igazgatója.

A lábodi Kótai Lajos Általános Iskolában sincs rendszeresítve allergiaellenes injekció, de van kijelölt elsősegélynyújtó hely, mutatta Dominkó János igazgató. Vannak pedagógusok, akik felkészültek a beavatkozásra szükség esetén, és valamelyiküknek mindig az intézményben kell tartózkodnia. Ha egy allergén toll jutna a birtokukba, az növelné a lehetőségeiket, tette hozzá. Számon tartják, ha a gyerekek között van olyan, akinek különleges betegsége van, de többnyire csak zúzódásokat és horzsolásokat kellett eddig ellátni iskolai elsősegélyként.

Legyen minden iskolában olyan életmentő injekció, amelyet allergiás roham esetén a tanárok be tudnak adni a diákoknak, ezt tanácsolja egy civil szervezet. A súlyos ételallergia és a rovarcsípések okozta anafilaxiás sokk elhárítását tűztük ki célul ezzel, mondta az AllerGéniusz Egyesület elnöke, aki szerint egyre nő a súlyos allergiában szenvedő gyermekek száma, ennek ellenére még mindig előfordul, hogy a gyerekek kirekesztik az allergiás társaikat, és a pedagógusok sem tudnak sokat a betegségről.

– Most jobban ráirányult a figyelem a problémára, de még nem eléggé – mondta Szívósné Rabb Edit. – Több önkormányzat vagy intézmény csatlakozott a kezdeményezésünkhöz. Vannak sikereink, mert az autóinjektorok bekerültek a tb-támogatott gyógyszerek közé, és néhány hét múlva a gyerekek is hozzájuthatnak ilyen alapon. Azt szeretnénk, ha a vizsgálatok is tb-támogatottak lennének.

Vidékről még mindig kevesebb megkeresés érkezik hozzájuk, de az ősszel az ország több pontján is elkezdik a képzéseket és az oktatásokat az egészségnapokon, a terveik szerint Kaposvárra is ellátogatnak.



Az enyhe tünetek könnyen átfordulhatnak súlyosba

Az anafilaxiás sokk azonnali orvosi beavatkozást igényel, főként a bőrt, a légutakat, az emésztést és a szív- és érrendszert érintheti. A jellegzetes tünetek a pici bőrkiütéstől a száj, az arc eldeformálódásáig és a torok bedagadásáig vezetnek, gyakran hányás kíséretében. Az enyhe tünetek átfordulhatnak súlyosba, főként, ha a kisgyermekek gyakran találkoznak a számukra allergiát kiváltó ételekkel. A pedagógusok képzése mellett a gyermekek és szülők felvilágosítása is szükséges lenne, hogy kívülről ne vigyenek be allergiás sokkot kiváltó ételeket az iskolába, fűzte hozzá az egyesület elnöke, aki szeretné, ha az életmentő injekciók minden iskolában megtalálhatók lennének.