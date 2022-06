– A szomszédban háború dúl, és az EU szörnyű energiapolitikájának elszenvedői vagyunk – ezekkel a szavakkal értékelte a helyzetet Szita Károly polgármester a költségvetés módosításakor, és hozzátette: a cél az, hogy ernyőt húzzunk a város fölé, és békés fejlődést biztosítsunk, megvédve vívmányainkat.

Forrás: Lang Robert Kaposvar



Példaként említette, ha kikerül az önkormányzat az egyetemes áramszolgáltatási rendszerből, az 250 millió forinttal terhelheti a költségvetést: 150 millió forinttal a közvilágítást és 100 millió forinttal az intézményeik költségét. A célokból azonban nem engednek, ennek köszönhetően az idén 22 út és járda felújítása valósul meg, és a kerékpárutakkal együtt 2,3 milliárd forintot költenek az utakra.



Az önkormányzat a legszegényebbekre is gondol, ezért a képviselők módosították a települési támogatásokról szóló rendeletet. Az országban ugyanis megemelkedett a bérminimum, de az öregségi nyugdíjminimum összege nem, ám az ellátások az utóbbihoz kötöttek. A módosítással több rászoruló részesülhet önkormányzati támogatásban. A szociális rendelet is módosult, mert az elmúlt két évben a veszélyhelyzet miatt nem emelkedtek az árak, bár az infláció nőtt. Jövedelemtől függően 5 és 80 forint között emelkedik a szociális étkezés díja adagonként, és a házi segítségnyújtás 60 forinttal nő óránként. A fizetőparkolók díjai július elsejétől általánosságban 9 százalékkal nőnek. A tömegközlekedési cég ugyan 30 százalékos emelést javasolt, de a közgyűlés döntése értelmében 12,8 százalékkal nőnek a helyi autóbusz-közlekedés díjai. Az elővételben megváltott menetjegy 270 forintról 300-ra nő, és a buszsofőrnél az eddigi 400 forint helyett 500-ért vehetünk jegyet. A megyei múzeumban 50 és 300 forint közötti összeggel nő a belépőjegyek ára, de a megyei könyvtárban az eddigi 16 éves korhatár helyett az érettségizőknek és a felsőfokú tanulmányokat folytatóknak is lehetősége nyílik az ingyenes beiratkozásra.



A képviselők kormánytámogatásért folyamodva vis maior kérelem benyújtásáról határoztak a május 25. vihar miatt. A károk felmérése még tart, a szociális iroda eddig 85 támogatási kérelmet dolgozott fel. Szita Károly megkereste a biztosítókat, és soron kívüli ügyintézésre szólította fel őket, ezzel együtt a kifizetések 60 százalékát már megkezdték. A közgyűlésen Szép Tamás és Torma János képviselők 20-20 ezer forintot ajánlottak fel a fizetésükből a viharkárosultaknak.



Kiemelten támogatják a sportot



Szinte erején felül támogatja Kaposvár a sportot, hangzott el a város új sportkoncepciójának elfogadásakor. Az önkormányzat a kiemelt sport­egyesületeket erre a bajnoki évre 442 millió forinttal támogatja, tavaly 362 milliót tett ki ez az összeg. A város költségvetése 8 százalékával segíti a sportot, míg a magyar települések átlagban 0,8-1 százalékot költenek erre a célra. Kaposváron 52 bejegyzett sport­egyesületben 2703 sportolót tartanak nyilván, köztük 1459 gyermeket és 202 fogyatékossággal élőt.





Fotó: Lang Róbert