Több pályázattal is a közbeszerzés szakaszába lépett a balatonboglári önkormányzat. A turisztikai szezonra is felkészült a város, az elmúlt időszakban a szabadstrandok karbantartásán dolgozott a közterület-fenntartó szervezet. A város mind a hat szabadstrandja érintett a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) újabb strandfejlesztési pályázatán, összesen mintegy 170 millió forint értékű felújítás zajlik a strandokon – tudtuk meg Mészáros Miklós polgármestertől. Kerékpártárolókat helyeznek el, folytatódik a vizesblokkok felújítása, füvesítenek, s egy sportpálya is gumiborítást kap. Mindez nem akadályozza a strandszezont, ám június végéig lehetnek még kisebb építési munkák az érintett területeken.



Júliustól fizetős lesz a parkolás a település bizonyos részein, azonban a helybeli gépkocsi-tulajdonosok mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. – Három zónában állítunk fel parkolóórákat – mondta a városvezető. – A parkolásból befolyó bevétel a közterület-fenntartó szervezetünk költségvetését segíti majd. Az ingyenes strandok és a közterületek fenntartása óriási költséget ró a városra, amit szeretnénk kicsit kompenzálni. A strandjainkat ingyenes formában működtetjük a jövőben is, s ennek az árát nem a helybelieknek kell megfizetni. A polgármestertől megtudtuk: kivitelezési szakaszba lépett a vízrendezési feladatokra elnyert pályázatuk is, az egyik fontos boglári vízgyűjtő területen építenek ki csapadékvíz-elvezető rendszert. A 250 millió forint értékű beruházásnak elsősorban a Vikár Béla utca környékén élők örülhetnek majd. Megkezdődött a Várdombra megálmodott magasösvény kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás is. Ez utóbbira a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán nyert 350 millió forintot a város. Hasonlóképpen kiírták a közbeszerzést a Buborék Élményfürdő fejlesztésére is, melyre szintén az MTÜ egyik kiírásán nyertek támogatást. A közeljövőben tervezik a szőlőskislaki kultúrház felújítását is egy másik projekt keretében.