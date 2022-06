Nincsenek könnyű helyzetben az időskorúak szervezetei, amelyeket nem csupán az elöregedés veszélye fenyeget, de a koronavírus is elsősorban ebből a korosztályból szedte az áldozatait, s a két év bezártság és a vírustól való félelem a mai napig sokakat visszatart a közösségi élettől.

Nem véletlen, hogy a társaságok átlagéletkora megállíthatatlanul növekszik, a folyamatosan csökkenő létszámok pedig előbb-utóbb megszűnésekhez vezetnek. Ebben a helyzetben nem csupán a szervezeti élet nyitottabbá tételének, a fiatalabb korosztály bevonásának van rendkívül nagy jelentősége, de elengedhetetlenül szükséges a programok színesebbé, változatosabbá tétele is.

Mindezt felismerve a megyei nyugdíjas szövetség az idei programkínálatát igyekezett megújítani: a hagyomány­ápolást is szem előtt tartva hirdetett tavasszal valamennyi korosztály számára tojáspingáló versenyt, a „Tegyünk többet az egészségünkért!” címmel meghirdetett családi vetélkedő pedig éppen ezekben a napokban zárult.

Hogy az idősek mellett a fiatalok is vevők voltak ezekre a programokra, a résztvevők magas száma is bizonyítja: az eddig beérkezett igazolások különösen a megye déli felén élők aktivitásáról vallanak, de szép számmal vettek részt a Balaton-parti településekről is. A versenybe többek között a zákányfalui Együtt Egymásért Hagyományőrző- és Nyugdíjas Egyesület 26 tagja és az Iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület huszonhárom tagja is benevezett, lapunknak mind azt mondták, nem bánták meg a részvételt és nagyon várják a folytatást.



Csapatépítés bokrétával és természetvédelemmel

A versenybe többek között a zákányfalui Együtt Egymásért Hagyományőrző- és Nyugdíjas Egyesület 26 tagja is benevezett. A csapat egyenpólóban túrázott a Tölös-hegyre, mezei virágból egy polgárőr barátjuk pincéjénél kötöttek bokrétát, pogácsázás és borozás mellett. Szita Józsefné elnök szerint a résztvevők hasonló programra máskor is igényt tartanak. Benevezett az idén huszonöt éves iharosberényi Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület huszonhárom tagja is, bejárva a kastélypark körüli természetvédelmi területet.

Horváthné Szanyi Éva elnök elmondta: a soraik közt már a kezdetektől több fiatal is van, a főleg szépkorúakból álló közösségük pedig folyamatosan tartja a létszámot, a végleg távozók helyett mindig érkeznek újak, az idén is már két friss nyugdíjas lépett közéjük.



Fotó: V. L.