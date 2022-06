– Summa cum laude végzett, az orvosi esküt ön mondta a többiek előtt, ám azt mondja, nagyot csalódott az orvostudományban. Hat évig dolgozott a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, kutató-, klinikai orvosként és belgyógyászként. Miért hagyott fel a klasszikus orvoslással és tűzte zászlajára a betegségmegelőzést?

– A szülészeti-nőgyógyászati osztályon dolgoztam utoljára, amikor „szembejött” egy könyv. Egy debreceni kis könyvesbolt legutolsó polcán találtam. Sosem mentem hátra, ahol az úgynevezett ezoterikus könyvek voltak, de akkor mintha hívott volna, ráleltem Beata Bishop: Ideje a gyógyításnak! című könyvére. Egy súlyos betegségből felépült hölgy írta, akiről teljesen lemondtak az orvosok. Elolvastam, és óriási hatást gyakorolt rám. Közben megismerkedtem a gyógyulás iránti elkötelezettség tesztjével, vagyis a Gerson-terápiával, ami egy nagyon szigorú, nehezen betartható módszer. Amikor levontam a következtetést és elmondtam a kollégáimnak, sorra azt mondták, ha meggyógyult, nem is volt beteg. 1992-ben hagytam ott az orvoslást. Azt láttam ugyanis, hogy hiába történtek orvosi kutatások, expedíciók, amelyek a hosszú élet titkát igyekeztek felfedni, a „gyógyszermaffiának” nem állt érdekében, hogy az egészség titkát felfedjék: az vezérli őket, hogy betegen tartsák az embereket, hiszen abban van érdekeltségük.

– Napjainkban egyre több fórumon hallani az egészséges életmód jelentőségéről. Mi, magyarok hol tartunk az egészségmegőrzés folyamatában? Komolyan vesszük?

– Hajhullás, kövérség, fáradékonyság, depresszió. Vannak olyan népcsoportok, ahol ezek a betegségek máig nem ismertek. Sokkal egyszerűbb körülmények között élnek, mint mi, mégis mi vagyunk azok, akik hiányállapottól szenvedünk. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Ha valaki kevés vizet iszik, már zavartan viselkedik. Ez leginkább az idősekre jellemző. A gyerekek jó, ha fél pohár kakaóval mennek iskolába, tíz óra körül már dehidráltak lesznek, ami figyelemhiányt és szétszórtságot eredményez. Könnyű rájuk fogni, hogy hiperaktívak, és emiatt gyógyszert adni nekik, pedig csak inniuk kellene. A másik probléma a csökkentett sófogyasztás. A szervezetnek nem az a feladata, hogy megszabaduljon a sótól, hanem pont az, hogy ne veszítse el azt. A só bevitelével ugyanis nem lehet felemelni a vérnyomást, viszont a só és a víz hiányára számtalanféle fejfájás vezethető vissza. Bár egyre egészségtudatosabban élünk, mégis van hová fejlődnünk.

– Ön a megfelelő mennyiségű napi vitamin- és ásványianyag-bevitelben látja a megoldást. Saját maga által kikísérletezett vitaminkészítményeket kínál. A gyümölcsszezon kellős közepén is javasolja a szedésüket. Miért?

– Sokan azt gondolják, hogy nyáron majd a friss zöldségből, gyümölcsből fedezik a napi vitaminszükségletüket, ám ki kell, hogy ábrándítsam őket. 20-30 kiló almát vagy több mint 14 kiló barackot kellene megenniük, hogy a napi szükségletet fedezzék például C-vitaminból. Az állatok elő tudják állítani, mi viszont nem. Ha testsúly-kilogrammonként utánaszámolunk, akkor egy 50 kilogrammos személynek napi 1500 mg, azaz 1,5 gramm C-vitaminra van szüksége. Az egészség nem pénzkérdés. Ha valakinek nincs sok pénze, vízre, sóra, biztosan jut, és vegyen a gyógyszertárban aszkorbinsavat, ami a nevében viseli a hatását, az „A” az jelenti, hogy nincs, a „szkorbin” a skorbut szóból ered, vagyis „nincs­ skorbutsav”, ha szó szerint fordítanánk. Téveszme azt gondolni, hogy a skorbut a tengerészek betegsége volt. Ha valakinek vérzik fogmosáskor az ínye, az már a skorbut jele. Nem fog összeesni a vitaminhiánytól, de jelez a szervezete.

– Ön eddig is következetesen hangot adott a véleményének. Nem éri emiatt támadás?

– Kutatóorvosként dolgoztam, amikor elindult az AIDS-hiszti. Már akkor felemeltem a hangom, mert ha igaz lett volna, amit állítottak a betegségről, már ki kellett volna halnia az emberiségnek. Ugyanígy fenntartásokkal kezelem a többi betegséget is. Tudatosan nem politizálok, és nem vagyok oltásellenes sem, de kiállok a véleményem mellett, hogy az embereket tájékoztassák és dönthessenek arról, hogy beoltatják-e magukat. Nagyon sok orvos osztja a véleményemet, de óvatosabbak, nem verik nagy dobra. Ki akarna egy házkutatást, ahogy nálam is történt, és azt, hogy elvigyék és átvizsgálják a számítógépét?

Egészségesen igyekszik élni

Lenkei Gábor a pályafutása kezdetén még erősen túlsúlyos volt, napjainkban azonban mintha egy teljesen új emberrel találkoznánk, lefogyott és ennek titkát is szívesen megosztotta előadásaiban. – Nem szabad koplalni, mert az biztosan hiányállapothoz vezet – emelte ki.

– A kalóriák számolásával is könnyen becsaphatjuk magunkat. Négyféle kalóriát különböztetünk meg. Az egyik a szupergyors, amelyet a cukrokból nyerünk. Ez a fajta kalória úgy ég el, mint egy papírfecni, sportolóknak nem javasolnám, mert bekapcsolja az energiaraktározást. A szervezet a lassabban felszabaduló energiát szereti. A következő kategória a gyors kalória, amelyet a keményítő tartalmú ételekből nyerhetünk, tészta vagy burgonya elfogyasztásával. Ez leginkább egy könnyen éghető rőzséhez hasonlítható, energiaraktározó üzemmódba kapcsolja a szervezetünket, s ebéd után elálmosodunk tőle. A zsírfélékből felszabaduló energiát már sokkal jobban szereti a test, mert az olyan, mint egy olajkályha, tartósan ég. A legtartósabb energiaforrást a fehérjék biztosítják, mert hosszan és lassan égnek. Tehát nem mindegy, hogy miből számoljuk ki az ezer kalóriát, cukorból vagy csirkehúsból – hívta fel a figyelmet Lenkei Gábor, aki lapunknak a B17-vitamin jótékony hatásáról is beszélt. – Ez a vitamin a daganatos betegségek ellen segít felvenni a harcot – mondta. – Bevallom sokáig én sem ismertem...