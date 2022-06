– Az itt látható hat gyertya jelképezi a soa mintegy hatmillió, Magyarország hozzávetőleg 600 ezer, Somogy közel 6000 zsidó áldozatát – hangsúlyozta köszöntőjében Róna László, a Kaposvári Zsidó Hitközség elnöke. – Sajnos, egyre kevesebben vannak, akik még emlékezhetnek az akkor átélt borzalmakra. Emiatt mi ránk, a túlélők gyermekeire hárul a feladat, hogy emlékeztessünk mindenkit a meggyilkolt milliókról, hogy ez még egyszer ne történhessen meg.

Fotók: Muzslay Péter

Róna László kiemelte: örök felelősségünk marad az emlékezés és az emlékeztetés. Ahogy az is, hogy észrevegyük, hova vezethet kortól függetlenül a gyűlölet. A soát az emberiség szégyenfoltjaként égette bele történelmünkbe a 20. század. Nincs mentség rá, s szavakkal nem is lehet pontosan visszaadni, ami történt. Szita Károly, Kaposvár polgármestere arról is szólt: a nehéz kérdésekre a rossz, a legrosszabb válaszokat adta az emberiség. Az élet megmentése helyett a pusztítás felé fordult. Bűnbakot keresett és talált, s pusztította, ahogy erejéből tellett. Mint az eszét veszett ember, ki nem tudja, ha másba rúg bele, önmagát bántja leginkább.

– Így lett az egész háború, s benne leginkább a holokauszt a közös traumánk – emelte ki. – A pusztulásban aligha lehet, aligha szabad azonos súllyal mérni a zsidóságot ért kegyetlenséget mások szenvedésével, mert ez volt a legnagyobb. A gyászistentiszteleten megemlékező beszédet mondott Gál Attila rabbi, s részt vett Klavanszkij Anatolij kántor is.