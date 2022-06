Eddig 777 menekültet szállásoltak el az intézmény kaposvári, budai, keszthelyi, gyöngyösi és gödöllői kollégiumaiban. – A kaposvári kollégiumban az elmúlt négy hónapban 139-en kaptak biztonságot nyújtó szállást, s ellátásukról is teljes körűen gondoskodott az intézmény – közölték lapunkkal. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora azt mondta: a szállások szétosztásakor arra is folyamatosan figyeltek, hogy a családok együtt maradjanak. Az egyetem humanitárius összefogását számos menekült- és segélyszervezet, az illetékes minisztérium és a helyi polgármesteri hivatalok, orvosi szolgálatok is folyamatosan segítik.