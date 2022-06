Horváthné Márkus Ildikó az egyetem elvégzése után a közigazgatásban töltött el tíz évet. Előbb Nagyatádon, majd a siófoki önkormányzatnál dolgozott, ahonnan jegyzőként távozott. A mostani munkához szükséges alapokat ott sajátította el: egyrészt a szakma tiszteletét és a fegyelmet, másrészt vezetői tapasztalatokra tett szert. Zalai származású, a férje révén jött Somogyba, mondhatni mindig a munka után költöztek. Így laktak Nagyatádon, Siófokon, majd Kaposváron. 1997-ben került az ügyészséghez.

– Az ügyészség ekkor olyasvalakit keresett, aki ért a közigazgatáshoz, és ez jó lehetőség, de egyben teljesen új terület is volt a számomra – idézte fel a pályafutását. – Szerencsés momentum volt, hogy akkor változtak a jogszabályok a természetvédelmi területen, ezért én mint „új lány” megkaptam a feladatot, hogy ezt tanuljam. Így szereztem egy környezetvédelmi szakjogász diplomát is. Azóta egyedül foglalkozom környezetvédelmi ügyekkel a főügyészség köz­érdekvédelmi szakterületén.

Bár az ügyészség fő feladatai a büntetőjog területén találhatóak, de mellette ott a közjogi terület, azon belül is a köz­érdekvédelem, amely sokfelé ágazhat. Változatos a munka, mert lehet, hogy egy jogszabállyal évente egyszer találkoznak, de olyan kérdés is felmerülhet, melyet még nem vizsgáltak soha – egy jogász számára ennek megvan a szépsége és a nehézsége is. A nem rutin ügyek feldolgozása nagy felkészültséget és jogszabályismeretet igényel.

– Somogyban elsősorban a természetvédelmi, és nem a környezetvédelmi kérdések a meghatározók, mert ipari szennyező üzemekkel szerencsére ritkán találkozunk – beszélt a saját szakterületéről. – A megyében a védett növények és állatok megóvása mellett az illegális hulladékgazdálkodással kapcsolatos problémák felszámolásával foglalkozunk sokat. Például ha elindul egy büntetőeljárás, és megtalálják a hulladék lerakóját, a hulladék attól még ott marad. Az ügyészség ezért gyakran lép fel, hogy intézkedjen az elszállításról, és ebben a kormányhivatalban működő területi környezetvédelmi hatóság kiváló partner. Volt olyan környezetvédelmi ügyünk, amikor egy üzemből kikerülő szennyezés jutott a Kapos folyóba, és védett vízi élőlények pusztulását okozta. Speciális ügyészi jogkörben kártérítésért pereltünk, és az üzem 29 millió forintos kártérítést fizetett az állam javára. Az állatvédelem területén nyilván a büntetős ügyészek járnak el az állatkínzás miatt emelt vádakban, de a büntetőbíróság ítélete után a közérdekvédelmi szakterület perel azért, hogy az elkövetőt el is tiltsák az állattartástól. Vagyis a két szakág egymásba fonódva dolgozik.

A büntetőjogi szakág képviselői a büntetőbíróságon járnak el, a közérdekvédelmi ügyészek pedig a polgári bíróságokon perelnek. Somogy jellegzetessége, hogy sok a termőföld.

Az új földforgalmi törvényben lefektetett szabályozás ellenére még mindig előfordul, hogy ezen jogszabályok – elsősorban az elővásárlási jog és a földcsere szabályainak – kijátszásával akarnak termőföldhöz jutni a vevők. Az ügyészek ezeket a jogtalanul kötött szerződéseket megtámadják a bíróságon azért, hogy a törvénysértően megszerzett tulajdonjogot töröljék. De indítottak már nemperes eljárást holtnak nyilvánító végzés hatályon kívül helyezése érdekében is, miután a hágai magyar konzul jelzése alapján kiderült, hogy él valaki, akit Magyarországon már tíz éve holtnak nyilvánítottak.

Sok bántalmazott gyermek jogait érvényesítették

Hangsúlyos a közjogi szakterület munkája a hozzátartozók közötti erőszak elleni fellépésben is, mert bár ilyenkor a rendőrség és a bíróság jár el távoltartást elrendelve, de az eljárásban az ügyészség is rendszeresen részt vesz, segítve a bántalmazottak jogérvényesítését. Ilyen ügyek százas nagyságrendben fordulnak elő évente Somogyban, és sok esetben gyerekeket is érintenek. Minden évben nagy munkaterhet jelent a szabálysértési ügyek ügyészi kezelése, évente több ezer ilyen esettel van dolguk. Az ügyészi szervezetnek megalakulása óta feladata a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyelete, ezt jelenleg a közjogi szakág ügyészei látják el. Horváthné Márkus Ildikó örül, hogy méltó lehetett a Kozma-díjra, ami egyben elismerése annak a hét ügyészből álló csapat munkájának is, akikkel a mindennapokban együtt dolgozik a Somogy Megyei Főügyészségen. Ráadásul külön öröm számára, hogy ezzel a díjjal az ügyészség kevésbé ismert szakterülete is elismerést kapott.