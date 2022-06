Hétfőtől Somogyban másodfokú hőségriasztás van érvényben, miután Müller Cecília országos tisztifőorvos hőségriadót rendelt el. A mostani hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Vas, Zala, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére elsőfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közleményben kérte a lakosságot, hogy mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre ezekben a napokban.

16:35

Akár 30 fokos is lehet a Balaton vízhőmérsklete a hét második felére. Erről bővebben itt írtunk.

Balatonlellén hétfő délután már27 fokos a víz.

16:00

A Magyar Közút tájékoztatása alapján kiemelt figyelmet fordítanak utakon dolgozó szakembereike hőség idején. Biztosítják számukra az árnyékban, hűvös helyen töltendő pihenőidőt óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces időtartamban, továbbá hőségriadó ideje alatt a munkavállalóknak legalább 14-16 °C hőmérsékletű ivóvizet vagy ásványvizet adnak. Az úton dolgozó munkavállalóik számára a leégés ellen megfelelő öltözéket (UV védelemmel ellátott szemüveg, nyári sapka) és magas faktorszámú védőkészítményt biztosít a Közút. A tűző napon felhevült tárgyak, munkaeszközök érintéséből adódó balesetveszélyes helyzetek megelőzése is elengedhetetlen. Az újabb típusú munkagépeik, útellenőri autóik klímával felszereltek, ami csökkenti a hőség által okozott egészségügyi kockázatot. A munkák szervezésénél és ütemezésénél törekszik arra a Magyar Közút, hogy minél kevesebb legyen a szabadban végzett tevékenység.

15:30

Kaposváron a városüzemeltetés tájékoztatása alapján hat darab párakapu működik hétfőtől. A Városligetben a kosárpályánál két helyen hűsölhetünk, az Ady Endre utcában egy kapu működik, a Kossuth téren kettő, míg a Zsolnay kútnál egy párakapu frissíti a levegőt. Az Európa parknál vizet is osztanak a járókelőknek. A városban locsolóautó is hűsíti délutántól az utakat – tájékoztatta a lakosságot Szita Károly polgármester.

15:00

A megyei katasztrófavédelem közleményében tanácsokkal látta el a lakosságot a baj megelőzése érdekében. A figyelemfelhívásban olvashatunk a kánikula hatásairól sofőrökre, de egy listát is közzétettem a katasztrófavédők, mely a klimatizált helyiségek elérhetőségét tartalmazza. Erről bővebben itt írtunk.

14:20

Kaposvár belvárosának több pontján is hűsítik a levegőt a párakapuk. A Kossuth téren, az Ady Endre utcában, a Zsolnay-kútnál és a Városligetben is hűsölhetünk.

12:30

Somogy megyében Kaposváron, Fonyódon, Siófokon a hőségriasztás idején, június 27-től, hétfőtől 10 és 17 óra között ásványvizet biztosít a vasúttársaság utasainak Bővebben erről itt írtunk.

12:28

A kormányzat a következő napokban várható kánikula miatt életbe léptette a "vörös kódot", ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását - jelentette be a Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten. Az intézkedés hétfőn 8 órakor lépett érvénybe és előreláthatólag e hét csütörtök 20 óráig tart.

A politikus elmondta: a "vörös kód" a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a teljes szociális ellátórendszernek, a nappali ellátóknak és a szociális munkát végzőknek, valamint figyelemfelhívás a társadalomnak.

Fülöp Attila azt kérte, ha bárki a hőség miatt bajba jutott embert lát a környezetében, értesítse az országos diszpécserszolgálatot, amelynek elérhetősége megtalálható a kormány.hu weboldalon, illetve a közösségi média kormányzati oldalain.

Az államtitkár arról is szólt, hogy a hajléktalanellátó-rendszer kihasználtsága jelenleg országosan 63 százalékos, a fővárosban pedig 52 százalékos. Van tehát szabad hely a hajléktanszállókon, ezért arra kérte az érintetteket, hogy vegyék igénybe a szolgáltatást. (mti.hu)



11:00

Fonyódon is készülnek a forróságra és a strandoló tömegekre. - Átnézzük a városban található ivókutakat, s gondoskodunk róla, hogy mindegyik működjön. Ilyenekből több is van a városban, a Dísz téren és a kikötőben, valamint az összes strandunkon, mondta kérdésünkre Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Hozzátette: a helyi egészségügyi szakellátó intézmény is felkészült a nagyobb forgalomra, s arról is gondoskodnak, hogy a legforgalamasabb utakat locsolják a hőségben.

10:48

Egész héten rekkenő hőség vár ránk, mondta kérdésünkre Mesterházy András, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. A vele készült cikket, ide kattintva olvashatod!

Egészségünk mindenek felett

A nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Senki ne tartózkodjon 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül; védje bőrét a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítményekkel. Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók és a szabadtéri rendezvények résztvevői – hangsúlyozták.

Fontos a folyamatos folyadékfogyasztás.

Forrás: Lang Róbert

Vezessünk óvatosan!

Kérték továbbá, hogy a járművezetők fokozottan figyeljenek, vezessenek óvatosan, mert a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. A vízparton tartózkodók se napozzanak 11-15 óra között, és felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe.

Figyelmeztettek arra is, hogy sose hagyjon senki gyermeket, állatot a tűző napon parkoló autóban, mert ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, hívják a 112-es segélyhívószámot! - kérték.