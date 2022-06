Hétfőtől Somogyban másodfokú hőségriasztás van érvényben, miután Müller Cecília országos tisztifőorvos hőségriadót rendelt el. A mostani hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Vas, Zala, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére elsőfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közleményben kérte a lakosságot, hogy mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre ezekben a napokban.

11:00

Fonyódon is készülnek a forróságra és a strandoló tömegekre. - Átnézzük a városban található ivókutakat, s gondoskodunk róla, hogy mindegyik működjön. Ilyenekből több is van a városban, a Dísz téren és a kikötőben, valamint az összes strandunkon, mondta kérdésünkre Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Hozzátette: a helyi egészségügyi szakellátó intézmény is felkészült a nagyobb forgalomra, s arról is gondoskodnak, hogy a legforgalamasabb utakat locsolják a hőségben.

10:48

Egész héten rekkenő hőség vár ránk, mondta kérdésünkre Mesterházy András, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa. A vele készült cikket, ide kattintva olvashatod!

Egészségünk mindenek felett

A nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Senki ne tartózkodjon 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül; védje bőrét a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítményekkel. Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók és a szabadtéri rendezvények résztvevői – hangsúlyozták.

Fontos a folyamatos folyadékfogyasztás.

Forrás: Lang Róbert

Vezessünk óvatosan!

Kérték továbbá, hogy a járművezetők fokozottan figyeljenek, vezessenek óvatosan, mert a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. A vízparton tartózkodók se napozzanak 11-15 óra között, és felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe.

Figyelmeztettek arra is, hogy sose hagyjon senki gyermeket, állatot a tűző napon parkoló autóban, mert ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, hívják a 112-es segélyhívószámot! - kérték.