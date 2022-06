Az előkészületek a szeptemberi fináléra folyamatosan zajlanak. Most éppen egy profi stáb készít minden lányról imázsfilmet. A siófoki fiatal lány filmjét Pécsen forgatta le a csapat, melyet majd a döntő előtt vetítenek le az érdeklődőknek.

– Hogy miért éppen ott, azt nem tudom – mesélte Vanessza. – De nagyon izgalmas volt! Mindenki rám figyelt, velem foglalkozott, egy igazi profi modellnek érezhettem magam. Először készítettek velem egy interjút, majd nagyon sok kérdést is feltettek, amire legjobb tudásom szerint válaszolnom kellett. Sőt még egy mottót is meg kellett adnom. Erre nem is számítottam, de végül az „Élj, nevess, szeress!” mondás mellett döntöttem, mert úgy éreztem ez fejez ki legjobban engem is.

Vanessza felkészülése folyamatos. Elmondása szerint, az eddig befektetett kemény munka lassan beérik, hiszen már közel van a kívánt alakjához, mellyel a versenyen szeretne indulni. Így most az edzései is a szintentartásról szólnak esősorban. Amennyire lehet élvezni szeretné a nyarat, így próbál egyensúlyt teremteni a karrierépítés és a szórakozás között.

– Nagyon szeretnék a modellszakmában is helyet találni, ezért is örülök, hogy bekerültem a döntőbe – folytatta a fiatal szépség. – De most az érettségire is koncentrálnom kell. Az írásbeli jól sikerült, de a következő napokban a szóbelik következnek, ahol szeretnék szintén szépen teljesíteni.

Van rá idő, hiszen a tervek szerint a Tündérszépek edzőtábora augusztus elején lesz, az országos döntő pedig szeptember közepén. Így nem csak felkészülni van még bőven idő, de izgulni is.