Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese az első járat csütörtöki érkezése kapcsán tartott sajtótájékoztatón elmondta: Kiemelten fontos a német turistaforgalom erősítése a hévízi, balatoni régióban. Hogy az elmúlt időszakban mennyire fontos lett a térség, azt jelzi az is, hogy Hévízen 2021-ben 174 ezer vendég 659 ezer éjszakát töltött.

Sármellék, 2022. június 16.

A vezérigazgató-helyettes elmondta azt is, hogy a Magyarországra érkező német turisták körében Budapest után Hévíz a második legfontosabb úti cél, hiszen a német turisták 46 százaléka érkezik ide. A remények szerint a németek részéről tovább erősödhet a magyarországi turizmus, az első dortmundi járattal újságírók is érkeztek Észak-Rajna-Vesztfáliából.



Nagy Bálint, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára a térség országgyűlési képviselőjeként arról beszélt, hogy nagyon nagy lehetőség a Covid-járvány és a háborús helyzet ellenére egy menetrendi járat indítása. Elsősorban Hévíz, Zalakaros, a Balaton-part, illetve minden térségbeli turisztikai célpont számára fontos, hogy ezáltal is erősíteni lehet a minőségi turizmust.



Benkő Attila, a repülőtér igazgatója az MTI kérdése elmondta: utoljára 2008-ban fogadott menetrend szerinti járatot a Hévíz-Balaton Airport, akkor a Ryanair Londonból közlekedtetett járatokat. A Wizzair első, dortmundi járatával - amely szeptember 15-ig, hetente kétszer közlekedik - mintegy 170-en érkeztek Magyarországra.