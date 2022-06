Izgatottan válogatott a málnás dobozok között két gyermek édesanyjával. A fiatalok még kóstolót is kaptak Rogán Istvánné. – Málnát és ribizlit hoztam a kertemből, sajnos a jég nem kerülte el és a mostani párás, meleg időben korábban le fog érni – mondta el a kaposvári őstermelő, aki múlt héten kezdte meg a gyümölcsök szüretelését. Nem csak málnából, hanem meggyből és sárgabarackból is bőséges kínálat várta a vásárlókat. – Karád környékéről hoztuk a gyümölcsöt, egy-két szemen látszanak a jég nyomai, de bíznak a termelők a bőséges termésben – mondta el Szalai Erzsébet kereskedő.

Volt olyan árus, aki már kilenc órára eladta az összes uborkáját. – Keresik a kovászolni való uborkát és hozzá a kaprot, fokhagymát – mondta el Rádóczi Imre kereskedő, aki éppen paradicsomokkal töltötte fel a ládákat, hiszen a paprika , hagyma mellett ez is keresett a lecsóba. Aki pedig gombát is szeretne hozzá ízesítésként, az a bőséges rókagomba kínálatból és vargánya közül válogathatott. A nyolc -féle grill kolbász is gyorsan tekeredett a kosarakba, a limeos ízesítésű a sláger, de a hagyományos paprikás fűszerezésű magyaros is szép számban fogyott. A vegetáriánusokra is gondolva tenyérnyi nagyságú grillsajtokat is kínált az egyik töreki őstermelő. Hozzá akár az Orbán testvérek ropogós perecét is megkóstolhattuk, Kulcsár Ferenc pedig üvegcséiben különleges chilis szószokat kínált, amelyeket gyümölcsökkel ízesített.