Sokan szót fogadtak Keszi Gabriella és Vránics Ildikó szervezőknek, akik mozogni hívták a nagyatádiakat, s szép számmal jöttek olyanok is, akik egyelőre csak nézőként vettek részt a programokon.

A két városi zumbacsoport lelkes tagjainak és a meghívott vendégeik köszönhetően szép bemutatókban is gyönyörködhettek a városlakók. Füstös Gábor néptánctáncházában pedig a táncos lábúaknak tapsolhattak. Jól megmozgatta a résztvevők izmait Bokorné Kiskó Borbála az aerobikóráján is, és megtelt a sportcsarnok előtti tér, amikor Keleti Andrea tartott egyórás standard táncoktatást. A nagyatádi városi önkormányzat sikeresen pályázott „Az aktív és egészséges közösségért Nagyatádon” címmel kiírt pályázaton, és ennek köszönhetően kerülhetett sor a minden izmot megmozgató rendezvényre.