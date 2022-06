– Azt szeretnénk, hogy a gyerekek sok örömteli és izgalmas pillanatot éljenek át – hangsúlyozta Sándor Zsolt, aki Farkas Szilárddal közösen szervezte meg a tábort. – Sok diák év közben rengeteget nyomkodja a telefonját, itt viszont garantáltan olyan élményeket élhetnek át, amilyet az elektromos kütyükkel képtelenség. A táborozók megismerik a különböző halfajokat, életmódjukat és a horgászat alapjait, és az elméleti tudásukat a gyakorlatban is megcsillogtathatják. Az idén is vannak visszatérő táborozóink. A somogyi gyerekeken kívül akadnak olyan fővároskörnyéki, székesfehérvári vagy bajai jelentkezők is, akik a nagyszülőknél vakációznak, s egy hetet nálunk töltenek.

A desedai horgásztáborban tavaly 220 gyermek vett részt, az idén közel 250 jelentkezőre számítanak, s amíg tavaly öt, az idén már hét ottalvós turnus lesz. Pénteken horgászversennyel zárul az első hét.