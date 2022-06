A kaposvári és a pécsi egyházmegye területén működő cserkészcsapatok itt rendezik meg a „kerületi nagytábort”. Bajától Dunakeszin át Pécsig, illetve Kaposvártól Balatonbogláron át Siófokig számos településről érkeznek fiatalok – köztük 10–12 évesek éppúgy, mint középiskolások, egyetemisták vagy „öregcserkészek”.

Molnár Attila somogyhárságyi plébánostól, a tábor egyik főkoordinátorától megtudtuk: 14 altáborban, sátrakban helyezik el az ifjakat, s túráikon bejárják a közeli településeket is.

A tíznapos dunántúli cserkésztáborba Varga László kaposvári, illetve Felföldi László pécsi főpásztor is ellátogat, ahol közösen mutatnak be szentmisét, és a két egyházmegyének számos papja és papnövendéke is vállalkozott a kihívásokkal teli eseményre.



Nagycsaládosok is érkeznek

A Dunántúl idei legnépesebb táborának lakója lesz többek mellett Nagy Bálint jezsuita szerzetes atya, a rendtartomány Írországot is megjárt hivatásgondozója. Várdai Levente, a VI. Cserkészkerület elnöke lapunknak elmondta: a kizárólag önkéntes munkával megvalósuló nagy táborban számos nagycsaládos, hátrányos helyzetű vagy éppen örökbefogadott gyermeket táboroztatnak a két egyházmegye cserkészei. A járványt követő kiváló közösség­építő program megvalósulását bárki támogathatja egy adományportálon keresztül, és szponzoráló cégek jelentkezését is szívesen fogadják a szervezők.