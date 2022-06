Egy hónapja vett házat a Kölcsey utcában a Lévai család, családi otthonteremtési kedvezményt és hitelt vettek igénybe a vásárláshoz. Azonban a viharral érkező jégeső rettenetes pusztítást végzett a palatetőn, és önerőből nincs rá több millió forintjuk, hogy megcsináltassák.

Még a tűzfal is megnyílt a sok csapadéktól, mutatta a nagymama, Lévai Lajosné, aki nem tagadta, hogy kétségbeestek, mert egyedül nem tudják helyreállítani a házat, a félretett pénzük már ráment a kármentésre. Mind a három szoba beázott, és három krónikus beteg gyermek is él az épületben. Az önkormányzathoz fordultak segítségért, ahol nem utasították el őket. A város munkatársai pénteken fejezték be a tető fóliázását, és hamarosan leszedik a sérült palákat.

A munkálatok állását pénteken délután a helyszínen tekintette meg Szita Károly polgármester, aki elmondta: 30 millió forinttal nyitották meg a viharkárosultak megsegítésére szolgáló helyreállítási alapot, amelyhez eddig 92 kérelem érkezett. A kérelmezők 60 százalékának volt biztosítása, de amíg a biztosító fizet, a város kamatmentes kölcsönt tud nyújtani a rászorulóknak.

A lakhatási problémák elhárítására a biztosítással nem rendelkezők is támogatást kaphatnak, várják a jelentkezéseket. Több kaposvári is jelezte, hogy csatlakozna magánadományaival a kárenyhítő alaphoz, fogadják a felajánlásaikat. Az épületen végignézve Szita Károly hozzátette: az azbesztpala veszélyes hulladéknak számít, amennyiben kérvényezik, az önkormányzat segít elszállítani Marcaliba, a hulladéklerakó telepre.