A tavalyi évhez hasonlóan idén sem iskolák, hanem települési- és települési nemzetiségi önkormányzatok pályázhattak a vissza nem térítendő támogatásra. A jótékonysági megyebál idén is elmaradt, ám a megyei önkormányzat mellett korábbi támogatóink is fontosnak érezték, hogy a gyermekek ellátogathassanak egy-egy somogyi helyszínre – mondta el Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke. A program célja ezúttal sem változott, változatlanul feltétel volt, hogy a pályázó egynapos kirándulását Somogy megyébe szervezze a gyermek lakóhelyétől távolabb eső településre a nyári hónapokban vagy kora ősszel. Kimondottan népszerű volt a pályázat, a rendelkezésre álló keretet meghaladó értékben érkeztek igények. Az előző évnél lényegesen magasabb összeget tudtunk biztosítani, ami egyértelműen több gyermek kikapcsolódását is jelenti. Tavaly 31 önkormányzat – 26 települési és 5 nemzetiségi –, s ezzel 916 diák részesült összesen 2 millió 860 ezer forint támogatásban. A somogyi vállalkozások az idén közel 1,3 millióval többet szántak erre a nemes célra. Hozzájárulásuknak is köszönhető, hogy a kiírásnak megfelelő pályázatokról született döntés alapján 48 önkormányzat – 39 települési és 9 nemzetiségi – részesül összesen 4 millió 445 ezer forint támogatásban – ismertette Biró Norbert. A megyei önkormányzat a döntéssel újabb 1547 diák számára biztosítja Somogyország értékeinek megismerését.